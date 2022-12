Satakunnan Kansan printtilehti ei ilmesty joulupäivänä eikä tapaninpäivänä. Verkossa sen sijaan ollaan läsnä. SK:n verkkotoimittajat kertovat, millaista on olla joulu töissä.

Joulun pyhät tuovat poikkeuksia Satakunnan Kansan printtilehden ilmestymispäiviin. Paperista lehteä ei kolahda postilaatikkoon joulupäivänä, tapaninpäivänä eikä uudenvuodenpäivänä.

SK:n verkkosivusto sen sijaan ei hiljene jouluksi, vaan uutispäivystys jatkuu läpi pyhien.

SK:n verkkotoimituksessa työskentelevät joulun aikaan toimittajat Elina Valkonen, Jenny Jokinen ja Jarmo Karonen.

Millaista on olla töissä silloin, kun muut lomailevat?

Jenny Jokisella on jo kokemusta juhannuksen viettämisestä töissä, ja tänä vuonna hän oli ensimmäistä kertaa töissä itsenäisyyspäivänä.

”Oli mielenkiintoista nähdä itsenäisyyspäivä toimituksen näkökulmasta. Se on spesiaali juttu, kun on Linnan juhlat”, Jokinen sanoo.

Joulun pyhistä hän on töissä muun muassa tapaninpäivänä.

”Pyhinä on usein lähes yksinään vastuussa, vaikka toki aina on joku päivystämässä, jolta voi kysyä, jos tulee jotain erikoista vastaan”, Jokinen sanoo.

Jarmo Karonen on töissä jouluaattoiltana, koska vuorokierto niin määräsi. Työilta hoituu luultavasti etänä kotoa käsin.

”Yleensä olen tykännyt mennä työpaikalle töitä tekemään, koska siellä on oma työpiste ja työrauha. Mutta joulun aikaan toimituksessa voi olla vähän tylsää yksikseen”, Karonen sanoo.

Verkkotoimittajan työssä päivät ovat arkenakin vaihtelevia, joskus on kiireistä ja joskus taas uutisrintamalla on erittäin hiljaista.

Millainen olisi unelmien työvuoro joulun pyhinä?

”Sellainen sopivan tapahtumarikas. Mielellään ei tulisi mitään ikäviä onnettomuuksia juuri silloin, koska on vähän porukkaa töissä. Mutta jotain pientä voi tapahtua, jotta on jotain tehtävääkin vuoron aikana”, Jenny Jokinen kuvailee.

Jarmo Karonen huomauttaa, että joulun pyhinä koko yhteiskunta hiljenee, ja jos todellisia uutisia tulee, ne ovat luultavasti ikäviä uutisia, kuten onnettomuuksia.

”Siksi toivon rauhallista joulua. Mieluummin tarjoilen lukijoille niitä olemassa olevia, hyviä juttuja, jotka toimituksessa on tehty etukäteen”, hän sanoo.

Elina Valkonen suuntaa ajatuksensa niille, joiden ei tarvitse olla jouluna työn äärellä:

”Toivon, että sillä aikaa kun minä olen töissä, ihmiset viettäisivät anteeksipyytelemättä omannäköistään joulua ja muistaisivat levätä ja rauhoittua”, Valkonen sanoo.

Fakta Printtilehden ilmestyminen joulun aikaan Satakunnan Kansan printtilehti ei ilmesty: joulupäivänä 25. joulukuuta tapaninpäivänä 26. joulukuuta uudenvuodenpäivänä 1.1.2023. Vaikka paperilehti ei noina päivinä ilmesty, Satakunnan Kansan verkkotoimitus on työn touhussa. Löydät ajankohtaiset uutiset ja kiinnostavat sisällöt osoitteesta Satakunnankansa.fi. Kaikki digitaaliset palvelut ovat Satakunnan Kansan tilaajien käytössä. Tähtijuttuja pääsee lukemaan kirjautumalla verkkoon. Uutisvinkkejä voi lähettää Satakunnan Kansalle sekä verkkosivujen kautta että sovelluksen alavalikosta, tai sähköpostitse osoitteeseen sk.verkko@satakunnankansa.fi

Näin kirjaudut verkkoon

Satakunnan Kansan tilaajana sinulle kuuluvat kaikki digitaaliset sisältömme. Saat ne käyttöösi, kun kirjaudut sisään.

Satakunnan Kansan verkkopalveluun kirjaudutaan Sanoma-tilillä. Sanoma-tilillä voit kirjautua sisään kaikkiin Sanoman verkkopalveluihin sekä muokata niiden tilauksia ja vaihtaa vaikkapa osoitetietosi.

Tilin käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, joka on liitetty Satakunnan Kansan tilaukseen. Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajille tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Olet saanut kyseiseen sähköpostiosoitteeseen postia Satakunnan Kansan asiakaspalvelulta.

Aloita kirjautuminen painamalla Satakunnankansa.fi-sivuston oikeassa yläreunassa olevaa Kirjaudu-kuvaketta. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen satakunnankansa.fi/kirjaudu. Satakunnan Kansan uutissovelluksessa kirjautuminen löytyy, kun painat oikean alareunan Lisää-kuvaketta. Seuraa kirjautumisikkunassa näkyviä ohjeita.

Jos tähtijutut eivät avaudu

Jos olet kirjautunut, mutta et silti pysty lukemaan tilaajalle tarkoitettuja sisältöjä, tarkasta, että olet kirjautunut oikealla sähköpostiosoitteella. Kirjaudu ulos ja sitten uudestaan sisään oikealla sähköpostiosoitteella.

On myös mahdollista, että tilausta ei ole yhdistetty Sanoma-tiliisi. Yhdistät Satakunnan Kansan tilauksesi Sanoma-tiliin osoitteessa oma.sanoma.fi/tilaukset. Klikkaa Yhdistä tilaus -otsikkoa ja etsi Tuotteen nimi -alasvetovalikosta Satakunnan Kansa. Täytä lomakkeeseen nimesi, asiakasnumerosi ja postinumerosi ja paina Hae tilaus -painiketta. Asiakasnumerosi löydät laskusta.

Jos sinulla ei ole Sanoma-tiliä, klikkaa kirjautumisnäkymässä linkkiä Luo Sanoma-tili. Täytä omat tietosi linkistä avautuvalle lomakkeelle ja hyväksy ehdot. Vahvista Sanoma-tilisi sähköpostiisi tulleen linkin kautta ja yhdistä tilauksesi Sanoma-tiliisi yllä olevan ohjeen mukaan. Kirjaudu sisään ja nauti!

Ota sovellus käyttöön

Lataamalla Satakunnan Kansan sovelluksen saat kaikkein eniten irti digitaalisista palveluista. Sovelluksen uutisilmoitusten avulla tiedät, mitä Satakunnassa ja maailmalla tapahtuu juuri nyt.

Jos sinulla ei ole vielä sovellusta, voit ladata sen Play-kaupasta (Android-laitteet) tai Appstoresta (Iphonet ja Ipadit) hakusanalla ”Satakunnan Kansa”.