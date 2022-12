"Aikuisten tanssirippikoulu herkistää tekijätkin" – Raumalaislähtöinen freelancer ei tiennyt aiemmin edes viikkoa pidemmälle työtilannettaan, nyt hän on Kultainen Venla-ehdokkaana vuoden ohjaajaksi

Janne Rehmonen ohjaa miljoonan suomalaisen seuraamaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, mutta miten häneltä itseltään sujuu tanssi?

Tanssi tähtien kanssa -ohjaajat Jan-Aslak Leino (vas.) ja Janne Rehmonen ovat Kultainen Venla -ehdokkaina parhaasta ohjauksesta. Miehillä on selvä työnjako: Leino ohjaa suorat lähetykset ja Rehmonen etukäteen ohjelmaan kuvattavat tanssiharjoitteluinsertit.

Helsinki

Tammikuun alku on jännittävää aikaa raumalaislähtöiselle Janne Rehmoselle, sillä hän on Kultainen Venla -ehdokkaana parhaasta viihdeohjelman ohjauksesta Jan-Aslak Leinon kanssa. He vastaavat huippusuositun Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ohjauksesta.