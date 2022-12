Janika Lehtonen on tehnyt nyt viitisen vuotta unelmatyötään lasten parissa. Lehtonen päätyi hakemaan sosionomiopintoihin, koska hänellä on edelleen voimakas tiedonjano varhaiskasvatusta kohtaan. ”Opiskelu aikuisena on ollut helpompaa, mutta tulevista vuosista on silti varmasti tulossa melkoinen rutistus. Ei se sormia napsauttamalla käy, että saa yhdisteltyä arkeen työn, opiskelun, perhe-elämän ja harrastukset, mutta raivaan tilaa opiskelulle tarvittaessa vaikka alkuyöstä.”