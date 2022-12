Kahdelta muistuttajalta, ely-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Satakunnan museolta kritiikkiä kaksikerroksisen rakennuksen koosta ja sijainnista.

Uuteen Suvitien rakennuskokonaisuuteen on suunniteltu kaksikerroksinen ravintolarakennus, jossa olisi myös kaksi majoitushuoneistoa, terassi sekä toimisto- ja huoltotilat. Uusi sauna olisi kelluva rakennus. Havainnekuvassa oikealla viitteellisenä Kiikartorni.

Rauma

Kesäkuussa tulipalossa tuhoutuneen Suvitien Merijakamo Oy:n Löylymestari -saunan jälleenrakentaminen uudella ja aiempaa laajemmalla rakennuksella sai kaavallisen hyväksynnän Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaostolta.

Jaosto esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Se sallisi uuden kaksikerroksisen ravintola- ja palvelurakennuksen sekä uutena piirteenä erillisen kelluvan saunan rakentamisen.

Kaavaehdotus sai lausuntovaiheessa kritiikkiä ja muistutuksia rakennuksen laajuuden kasvattamisesta ja nostamisesta kahteen kerrokseen. Kriittisiä arvioita liian massiivisesta rakentamissuunnitelmasta ja rakennuksen korkeudesta antoivat lausunnoissaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely), Satakuntaliitto sekä Satakunnan museo.

Löylymestarin naapurissa Nokan taidetorppaa pitävä Inspira ry sekä kesähuvila Lehtolaa pitävä Rauman Eläkkeensaajat ry. vastustivat myös muistutuksissaan suunniteltua rakennusoikeutta.

Kaavoitusjaoston hyväksyttäväksi esittämässä asemakaavaehdotuksessa tarkennettu 1 000 kerrosneliömetrin rakennusala sijoittuu kuitenkin samalle tontille kuin palossa tuhoutunut Löylymestari.

Päätösperusteluissa todetaan, että kaavamuutoksen mukainen maksimirakennuskorkeus on 9,5 metriä, kun tuhoutuneen rakennuksen korkeus oli 9,32. Lähinaapurina oleva Kiikartornin korkeusasema on 21,6.

Kelluvan saunarakennuksen kerrosala on täsmennetty 150 neliömetriin. Se sijoittuisi vesialueelle, jossa oli Löylymestarin laituri ja uima-alue.

Yrittäjä: Ympärivuotinen toiminta vaatii lisätilaa

Suvitien Merijakamo Oy:n toimitusjohtaja Esa Narmala sanoo, ettei palaneen ja jo puretun Löylymestarin uudelleen rakentamisella ole liiketaloudellista tulevaisuutta.

Saunan, uimalan ja kahvion pito vain kesäsesonkina ei hänen mukaansa ei riitä kannattavaan toimintaan.

”Ympärivuotinen toiminta on välttämätöntä. Siksi uuteen rakennukseen on suunniteltu ravintolaa, joka voisi toimia myös yökerhona. Lisäpalveluna on ajateltu myös kahta korkealuokkaista suite -huoneistoa”, Esa Narmala sanoo.

Kaksikerroksisen ravintolarakennuksen ja kelluvan saunan investointikustannus on Narmalan mukaan noin 3,4 miljoonaa euroa ja päälle on laskettava vielä rakennustyön ja työmaan yleiskustannukset.

”Yrityksellä on valmius aloittaa rakentaminen ensi kesänä, jos asemakaava ja rakennuslupa saadaan hyväksyttyä. Monen vuoden tappeluun hyväksyntään ei oikein mielellään enää kaiken päälle lähtisi. Ensi kesäksi saunaa ei saada millään”, Esa Narmala sanoo.