Ensi keväänä asennettavaan aurinkosähkövoimalaan tulee 126 aurinkopaneelia ja 50 kilowatin invertteri.

Eura

Euran koulukeskuksen katto valjastetaan sähköntuotantoon, kun sinne asennetaan huipputeholtaan yli 50 kilowatin aurinkosähköjärjestelmä. Tekninen lautakunta päätti järjestelmän hankkimisesta yksimielisesti keskiviikkona.

Euran tekninen johtaja Kimmo Haapanen kertoo, että järjestelmä on tarkoitus asentaa tulevana keväänä, kun kelit ovat vähän lämmenneet.

Järjestelmään tulee 126 aurinkopaneelia ja 50 kilowatin kolmivaiheinvertteri. Voimalan arvonlisäveroton hinta on noin 53 000 euroa. Sen toimittaa Paneliankosken Voiman, Biolan Ekoasumisen ja ETH Groupin yhteenliittymä Aurinkopanelia.

Kunta hankkii aurinkosähkövoimalan 48 kuukauden mittaisella rahoituksella. Sen vuosikorko on viisi prosenttia ja kuukausittainen lyhennyserä vajaat 1 200 euroa. Järjestelmän laskennallinen takaisinmaksuaika on seitsemästä yhdeksään vuotta.

Hankkeelle on mahdollista hakea Business Finlandin energiatukea, ja niin kunta aikoo myös tehdä.

Voimalan huipputeho on 51,66 kilowattia. Koko on pyritty sovittamaan niin, että voimalan maksimituotanto kattaa vähintään koulukeskuksen kiinteän pohjakulutuksen. Paneliankosken Voima on lupautunut ostamaan kiinteistöltä tulevan ylijäämäsähkön.

Koulukeskus valikoitui voimalan sijoituspaikaksi, kun tekninen toimiala kartoitti sille soveltuvia kohteita. Aurinkopaneelien tuotannosta saatavaa dataa on mahdollista käyttää osana oppilaiden ympäristökasvatusta.