Vanha Rauma on saamassa uuden asemakaavan ohjaamaan rakennusten käyttöä ja suojelua. Asemakaavaan on ideoitu myös uudisrakennuksena kauppatorille suuri paviljonki.

Kun uuden asemakaavion keskiössä on suojelu, miksi torille on ideoitu suuri uudisrakennus, joka peittää jopa Raatihuoneen osin näkyvistä, kaavoitusarkkitehdit Mervi Tammi ja Henri Raitio?

Mervi Tammi: ”Torin kehittämisessä on taustalla alueen historia. Sillä paikalla, missä nykyisin ovat 2000-luvun alun torikatokset, on ollut kokonainen kortteli taloja. Ne purettiin 1800–1900-luvun vaihteessa, jotta torille saatiin lisätilaa. Kauppatori ei ole sen vanhempi torialue.”

Henri Raitio: ”Vaikka suojellaan rakennuksia ja ympäristöä, myös uudelle ja täydentävälle rakentamiselle on mahdollisuuksia. Sen pitää olla hyvin sovitettua. Tätä nyt vasta tutkitaan asemakaavassa. Nämä ovat ensimmäiset luonnokset siitä, miten rakennus soveltuu tälle paikalle.”

Onko uudisrakennus teistä hyvin sovitettu tähän paikkaan?

Henri Raitio: ”Tässä haetaan massoittelua, toiminnallisuutta ja sitä, miten rakennus rajautuu suhteessa toriin ja Raatihuone-näkymiin. Tämä on tutkielma, ei yksi yhteen se, mitä kaavaan tulee tai mitä joskus mahdollisesti toteutetaan.”

Mikä on suunnitellun uudisrakennuksen koko?

Henri Raitio: ”Pinta-ala on noin 600 neliötä. Se olisi iso mutta ilmava rakennus. Sen sisällä olisi mahdollista tehdä torikauppaa ja pitää tapahtumia. Seinät olisi helppo avata ympäristöön. Se hahmottuu ehkä vähän huonosti kuvissa.”

Oletteko saaneet luonnoksesta palautetta? Millaista palaute on ollut?

Henri Raitio: ”Aika vähän on tullut palautetta. Kumpaakin on tullut, hyvää ja huonoa. Kaava tulee virallisesti nähtäville vasta tammikuussa. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että toriin pitää panostaa jollakin tavalla. Mikä se tapa on, siitä keskustellaan luonnoksen äärellä.”

Eivätkö status Unescon maailmanperintökohteena tai aikaisemmat suojelupäätökset vaikuta kaavoitukseen ja ohjaa sitä uudisrakentamisen osalta?

Mervi Tammi: ”Totta kai ne vaikuttavat, ja kaikki suunnittelu tehdään siitä näkökulmasta, että Vanha Rauma on maailmanperintökohde ja merkittävä kulttuuriympäristö. Kaikki tähtää siihen, että tuetaan suojelua – ja myös toimintaa osana kaupungin keskustaa.”

Henri Raitio: ”Esimerkiksi asuinrakennusten piharakennukset on sovitettava hyvin tarkkaan perinteiseen ympäristöön. Tällaisessa paikassa, josta on hävinnyt koko kortteli, ei ole enää yhtymäpintaa korttelin muihin rakennuksiin vaan ympäröiviin kortteleihin. Tällaista julkista rakennusta ei ole Vanhan Rauman historiassa ollut, joten siihen pitää löytää uutta muotokieltä.”

Eikö tällainen uudisrakennus muuta ratkaisevasti kaupunkikuvaa Vanhan Rauman sydämessä?

Henri Raitio: ”Rakennuksen mitoitus tulee vanhasta korttelista, se on jopa vähän sitä lyhyempi. Räystäs- ja seinäkorkeus on sovitettu ympäröiviin rakennuksiin, se ei ole mitenkään korkeampi kuin ympäröivät rakennukset. Myös Raatihuoneen eteen on jätetty tilaa, jotta Raatihuone näkyy kirkon suunnasta paremmin. On ajateltu, että rakennuksessa olisi alakerta, mihin pystyttäisin sijoittamaan torilta roskiksia ja wc-tiloja. Se selkeyttäisi torimaisemaa.”

Millaista uudisrakentamisoikeutta Vanhaan Raumaan on kokonaisuudessaan tulossa?

Mervi Tammi: ”Nykyinen asemakaava sisältää uudisrakentamismahdollisuuksia aika paljonkin. Niitä on käyty tontti tontilta läpi, ja varmaan suunnilleen samassa pysytään kuin vanhassakin.”

Henri Raitio: ”Sitä on 8 300 kerrosneliömetriä. Lisäksi on mahdollista ottaa kellarikerrokset käyttöön olemassa olevissa ja uusissa rakennuksissa.”

Mitä uudisrakentaminen tarkoittaa Vanhan Rauman yhtenäiselle kaupunkikuvalle?

Henri Raitio: ”Sieltä on jonkin verran poistunut rakennuksia, joiden tilalle ei ole tehty korvaavia. Nyt kaupunkikuvaa täydennettään lähinnä piha-alueilla. Katujen varsilla ei ole oikeastaan yhtään vapaata tonttia lukuun ottamatta Eteläpitkäkadun ja torin välissä olevaa julkista tonttia. Poistuvia rakennuksia on muutama katukuvassakin, ja niiden tilalle voidaan rakentaa uutta.”

Onko pelättävissä, että Vanhan Rauman kaupunkikuva muuttuu radikaalisti uudisrakentamisen takia?

Mervi Tammi: ”Ei ainakaan tämän kaavan perusteella. Nykyinen rakennuskiellossa oleva kaava olisi mahdollistanut sen, että jopa 40 prosenttia Vanhan Rauman rakennuksista saa purkaa. Onneksi niin ei ole tapahtunut.”

Henri Raitio: ”Tämä kaava päinvastoin suojelee rakennuksia, turvaa Vanhan Rauman säilymistä.”