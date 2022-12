Perusturva kokeilee uutta hammashoidossa – yksivuotiaiden hammastarkastuksen voi nyt toteuttaa etänä

Pori

Yksivuotiaiden lasten hammastarkastuksia voi Porin perusturvan alueella toteuttaa nyt myös etävastaanottona.

Ensimmäiset perheet ovat jo olleet marras-joulukuun vaihteessa alkaneissa etävastaanotoissa mukana.

Yksivuotiaiden hammastarkastus on ohjauspainotteinen käynti, jossa keskustellaan vanhempien kanssa elintapojen vaikutuksista hammasterveyteen ja lapsen säännöllisen suun hoidon tärkeydestä. Etävastaanotolla hammashoitaja Satu Karvinen on yhteydessä perheeseen, jossa on yksivuotias lapsi.

”Koska yksivuotistarkastuksessa ei tehdä varsinaista suun tai hampaiden tarkastusta, voidaan keskustelut käydä joustavasti myös etäyhteyksien välityksellä, perheen niin halutessa. Myös normaali vastaanotolla tapahtuva yksivuotistarkastus on tietenkin edelleen vaihtoehtona, kertoo hammashoitaja Karvinen perusturvan tiedotteessa.

Yksivuotistarkastuksen kutsu on vuoden 2023 alusta alkaen automaattisesti etävastaanottokäynnille. Kutsu sisältää kirjautumisohjeet. Halutessaan perhe voi vaihtaa etävastaanottoajan perinteiseen vastaanottokäyntiin.