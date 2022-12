Vanhan Rauman noin 600 rakennuksen asemakaavasuunnittelu on ollut miltei mikroskooppista työtä, sillä kaikki rakennukset on tutkittu ja kaikkia kiinteistöomistajia on haastateltu. Tuoreen kaavakartan äärellä ovat Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston puheenjohtaja Jari Laihonen, kaupunginjohtaja Esko Poikela sekä kaavoitusarkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi