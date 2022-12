Kuudessa viikossa 130 vaatetta hyväntekeväisyyteen – Mervi Koskisen ompelukursseilla kangastilkut saavat uuden elämän

Mervi Koskisen käsityökursseilla ommellaan vaatteita Porin lastensuojelun asiakkaille. Pienimmät tilkut Koskinen käyttää keskosten vaatteisiin.

Mervi Koskinen kutsuu ompelukurssejaan hyvän mielen kursseiksi. Kurssit tuovat iloa paitsi osallistujilleen, myös niille, jotka saavat kursseilla tehtyjä vaatteita. Porin seudun kansalaisopiston avustusompelukursseilla on tehty vaatteita niin kriisialueiden kuin kotiseudunkin lapsille.

Pori

Vaihdetaan säkillinen kangastilkkuja kahvipakettiin.

Facebookin kirpputoriryhmien ilmoitukset saavat Porin seudun kansalaisopiston vaateompelukurssien tuntiopettaja Mervi Koskisen liikkeelle. Usein kankaita saa ilmaiseksi, mutta oikein hienoista tilkuista Koskinen pulittaa mielellään kahvipaketin verran.

”Olen oikea kangasimuri, kankaita vain tulee ja tulee. Ihmiset siivoavat kaappejaan ja miettivät, mihin ylimääräisiä kankaita voi viedä. Pienistäkin tilkuista on iloa lastenvaatteita ommellessa”, Koskinen sanoo.

Lähes kaikki kursseilla tarvittava materiaali saadaan lahjoituksina. Ainoastaan kuminauhoja, neppareita ja nauhoja ostetaan uusina. Koskinen löytää kursseille kankaita muun muassa Facebookin kirpputoreilta. Ne kankaat, jotka eivät sovi kurssin tarpeisiin, Koskinen vie Porin kaupungin tekstiili- ja materiaalipankkiin. ”Mikään ei mene roskikseen. Vaikka lastenvaatteisiin ei tarvita verhokankaita, joku muu voi kaivata juuri niitä”, Koskinen sanoo.

Jämäkankaista hyödynnetään Koskisen opettamilla avustusompelukursseilla. Keväisin ja syksyisin järjestettävillä kuuden viikon kursseilla valmistetaan vaatteita Porin lastensuojelun avohuollon tarpeisiin. Viimeksi joulukuun 9. päivä avohuollon työntekijä saapui noutamaan kurssilla valmistuneet 130 vaatetta, jotka jaetaan kotikäynneillä lastensuojelun asiakkaille.

”Tarve lastenvaatteille on valtava. Monelle apua tarvitsevalle perheelle voi olla iso asia saada uusi, kivasta kankaasta ommeltu vaate.”

Avustusompelukursseja Koskinen on vetänyt syksystä 2017 lähtien. Sitä ennen kansalaisopistolla järjestettiin päivän mittaisia työpajoja, joilla tehdyt vaatteet lähetettiin Suomen Punaisen ristin kautta kriisialueiden lapsille. Avustuskohde vaihtui, kun huomattiin, että myös Porin seudulla tarvitaan vaateavustuksia.

Suurin osa kurssilla tehtävistä vaatteista on tarkoitettu alle kouluikäisille. Syitä on kaksi: pienempien lasten vaatteisiin voi hyödyntää pienetkin kangastilkut, ja kouluikäisille lapsille on usein tärkeämpää päästä itse valitsemaan käyttämänsä vaatteet.

Kuka? Mervi Koskinen Kotoisin Porista. Opiskellut ompelijaksi Kihniön kotiteollisuuskoulun ompelulinjalla. Porin seudun kansalaisopiston tuntiopettaja. Tehnyt vaatteita hyväntekeväisyyteen 90-luvulta lähtien. Opettaa syksyisin ja keväisin kuuden viikon mittaisilla ompelukahvilakursseilla, joilla tehdään vaatteita hyväntekeväisyyteen. Ompelee vapaa-ajallaan vaatteita keskosille.

Koskinen kutsuu kurssia hyvän mielen kurssiksi.

”Siitä tulee hyvä mieli sekä tekijöille että apua tarvitseville. Meillä on kurssilla hyvä tunnelma, ja mukaan tulevat kurssilaiset ovat innokkaita tekemään. Kaikki haluavat auttaa, eivät he muuten tulisi tällaiselle kurssille.”

Kurssilla käy eritasoisia ompelijoita. Jokainen tekee omaan tahtiinsa ja oman tasonsa mukaisesti. Kaikkien työ on tärkeää.

”Jokainen yrittää parhaansa, mutta jossain saumassa voi silti olla hiukan ylimääräistä mutkaa. Kaikki menee kuitenkin tarpeeseen.”

Jotta kurssilla valmistuisi mahdollisimman paljon vaatteita, töitä tehdään sarjatyönä. Yksi leikkaa kankaita ja muut ompelevat. Tehokkuusajattelu juontaa juurensa Koskisen vuosiin vaateteollisuudessa.

Mervi Koskinen tietää, että pienillekin vaatetilkuille on käyttöä. Porin seudun kansalaisopistossa opettavan Koskisen kursseilla ommellaan jämäkankaista vaatteita lastensuojelun asiakkaille.

”Kun kuosit ovat kivoja, mallit voivat olla yksinkertaisia. Näin saamme tehtyä vaatteita mahdollisimman monelle. Jotkut innostuvat ompelemaan kotona tai tuomaan keräykseen vaikka neuleita.”

Vaatteiden lisäksi kurssilla tehdään lakanoita ja tyynyliinoja. Myös opiston neulekursseilla tehdään käsitöitä hyväntekeväisyyteen. Tänä syksynä Mari Kuusisto-Lahden opettamilta kursseilta on valmistunut neuleita ainakin asunnottomille, syöpäosastolle, muistisairaille vanhuksille sekä vastasyntyneille.

Koskinen on tehnyt käsitöitä teini-ikäisestä saakka. Ensimmäisen ompelukoneensa hän sai rippilahjaksi.

”Vanhemmat olivat kaukaa viisaita. Husqvarnan kone oli kallis sijoitus siihen aikaan, mutta kannatti.”

Vapaa-ajallaan Koskinen tekee keskosille vaatteita. Keskosvaatteet Koskinen vie Satakunnan keskussairaalaan vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolle. Keskosvaatteisiin käyvät pienimmätkin jämäkankaat.

”Nytkin minulla on kestokassillinen kankaita leikattuna. Niitä ompelen opiston joulutauolla, se on niin mukavaa puuhaa.”