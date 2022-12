Asiakkailta toivotaan kärsivällisyyttä puhelinpalveluissa ja takaisinsoittojen odottelussa.

Ylihoitaja Satu-Terhi Kanerva sanoo koronan, työehtoneuvotteluvaiheen ja lääkärivajeen koetelleen terveyspalvelujen kantokykyä Raumallakin. Henkilöstö on joutunut joustamaan, mutta palvelurajoituksiin on pitänyt myös ryhtyä.

Rauma

Kaupungin terveyspalvelujen asiakkaat ovat joutuneet Raumalla tottumaan kuluvan vuoden aikana toistuviin ajanvarauksen puhelinruuhkailmoituksiin ja muutamaan kertaan terveyskeskuksen kiirevastaanoton aukioloajan rajoittamiseen.

Tuoreimpana on terveyspalvelujen päätös on kiirevastaanoton aukiolon supistus joulupyhinä 24.–26.12. sekä uudenvuodenaattona 31. joulukuuta. Vastaanotto on avoinna rajoituspäivinä kello 8–18, kun normaalisti kiirevastaanotto toimii kello 7.30–22.

Rauman terveyspalvelujen ylihoitaja Satu-Terhi Kanerva sanoo kevään ja syksynajan rajoitusten taustalla olleen hoitajien avoin työehtosopimustilanne ja siitä seuranneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Merkittävänä tekijänä on myös lääkärivaje.

”Lääkäritilanne on parantumassa vielä loppuvuoden ja vuoden 2023 alkupuolen aikana, kun uusia lääkäreitä on aloittamassa työnsä terveyspalveluissa. Vielä kaikki vakanssit eivät kuitenkaan ole täytettynä”, Satu-Terhi Kanerva sanoo.

Johtava ylilääkäri Katja Virta tarkentaa, että lääkärien sijaisten saanti lääkäreiden äitiys- ja opintovapaiden sekä sairauslomien ajaksi on ollut haasteellista.

”Opintovapaita olemme kuitenkin myöntäneet, sillä koulutus on erittäin tärkeää työssämme. Nyt loppuvuoden aikana tähän ongelmaan on saatua apua kolmelta ostopalvelulääkäriltä. Lisäksi kolme uutta lääkäriä aloittaa viroissa ensi vuoden alussa”, Katja Virta lisää.

Yhtenä seurauksena on terveyskeskuksen sairaalaosastojen vuodehoitopaikkojen määräaikainen rajoittaminen. Kolmella osastolla on normaalisti 69 vuodesijaa, mutta nyt niistä on käytössä 60.

Satu-Terhi Kanerva kertoo vuodeosastopaikkojen määräaikaisen rajoituksen jatkuvan tammikuulle. Nykyinen paikkamäärä on hänen mukaansa osoittautunut riittäväksi.

Hoitajahenkilöstön tilanne ja saatavuus on Kanervan mukaan nyt parempi ja korjautunut työtaistelun rauettua.

”Meillä on hoitajavakanssit täynnä ja iso apu meillä Raumalla on hyvä määrä joustavasti käytettävissä olevaa varahenkilöstöä”, Kanerva sanoo.

Vastaanottopalveluissa ja myös terveyspalvelujen sairaalaosastoilla on pullonkaulana lääkärivaje.

”Valitettavasti lääkäreitä ei meillä ole riittävästi. Henkilöstö on menneinä kuukausina joutunut joustamaan ja myös lääkärit ovat tehneet kovasti ylitöitä. Siksi jouluna ja uudenvuoden viikonvaihteessa on päädytty rajoituksiin”.

”Kyse on henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Lomaa ja vapaata hekin tarvitsevat”, Satu-Terhi Kanerva sanoo.

Keskitetty puhelinajanvarauspalvelu on ollut Raumallakin ajoittain kuormitettu ja takaisinsoitot ovat viivästyneet.

”Viiveitä on kieltämättä ollut. Meille tulee 1 600–1 800 soittoa joka viikko, eivätkä henkilöstöresurssit ole aina riittäviä. On ollut hankalia päiviä ja siksi ei aina saman päivän aikana takaisinsoittoa ole voitu tehdä. Osa ongelmaa on, että sitten ihmiset soittavat monta kertaa”, Kanerva selvittää.

Hänen neuvonsa asiakkaille on, että keskitettyyn ajanvaraukseen soittavat malttaisivat kuunnella automatisoidun vastausviestin ja ohjeet loppuun, ja valita sitten takaisinsoiton valinta. Terveyspalveluista otetaan yhteyttä ja viimeistään seuraavana päivänä.

”Vaihtoehtoina on myös mahdollisuus jäädä odottamaan linjalle, jos niin haluaa tai asioida netin kautta OmaOlo -palvelun välityksellä”, Satu-Terhi Kanervaa opastaa.

Varautua pitää kuitenkin vastaanotolle pääsyn odotukseen heikohkon lääkäritilanteen vuoksi.