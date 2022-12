Mehiläinen on tehnyt Suomen ensimmäiset lämmön alkuperätakuukaupat Pori Energian kanssa

Mehiläinen on tehnyt Pori Energia Oy:n kanssa sopimuksen lämmön alkuperätakuiden ostamisesta. Sopimus kattaa Mehiläinen-konsernin kaukolämmön ostoenergian vuoden 2023 loppuun.

Mehiläinen on ensimmäinen lämmön käyttäjä Suomessa, joka on rekisteröitynyt Energiaviraston alkuperärekisteriin. Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen alkuperätakuiden hankkimisesta suoraan energiantuottajalta.

Mehiläinen on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään konsernin liikevaihtoon suhteutettua kolme prosenttia vuodessa verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Merkittävä osa Mehiläisen suorista hiilidioksidipäästöistä kertyy ajoneuvoista ja hoivakotien lämmittämisestä. Yhtiöllä oli Suomessa vuonna 2021 oman hankinnan piirissä muun muassa kaukolämmitteisiä hoivakoteja 104 kappaletta sekä lääkärikeskuksia 80. Ne jakaantuvat maantieteellisesti monien kaukolämpöverkkoyhtiöiden alueille.

”Haluaisimme käyttää vihreää eli uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä kaikissa kohteissamme, mutta kaikki kaukolämpöverkkoyhtiöt eivät tarjoa tätä vaihtoehtoa”, kertoo Mehiläisen kiinteistöjohtaja Aleksi Muukkonen.

Pori Energia on hakenut lämmön alkuperätakuut Energiaviraston järjestelmässä uusiutuvilla energialähteillä tuottamalleen lämmölle.

Uusiutuvien energialähteiden osuus Pori Energian tuotannossa on tällä hetkellä 75 prosenttia ja tavoitteena on 90-prosenttisesti hiilineutraali tuotanto vuoden 2023 loppuun mennessä.