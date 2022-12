Suora lähetys alkaa tässä uutisessa torstaina 15. joulukuuta noin kello 8.

Pori

Porin raatihuoneen edustalle tuodaan joulukuusi torstaina 15. joulukuuta. Kuusi tulee tänä vuonna Samulintieltä 10. kaupunginosasta eli matka raatihuoneelle on melko lyhyt.

”Tämän vuoden kuusi on oikein nätti ja sopiva siihen kohtaan. Autojen täytyy mahtua ajamaan ohi eli kovin leveää kuusta ei raatihuoneen edustalle voi laittaa. Korkeutta kuusella on vähän yli 15 metriä. Lisäksi kuusi kasvaa hyvässä paikassa portin pielessä, mistä se on helppo kaataa ja siirtää lavetille. Suurin syy juuri tämän kuusen valintaan oli lopulta lyhyt hakumatka”, kuvailee työnjohtaja Kari Eilistö Porin kaupungilta.