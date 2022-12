Ulkojäille on päästävä ”niin monena päivänä kuin vain pystyy” – Täällä Satakunnassa pääsee jo luistelemaan ja hiihtämään

Ulkojäät ovat auenneet ympäri Satakuntaa. Joissain kunnissa pääsee jo hiihtämäänkin.

Miko Makkonen, Olli Juopperi ja Jimi Korhonen viihtyvät Ulvilan yhteiskoulun jääkiekkokaukalossa. Parhaina iltoina pelaajia on parikymmentä.

Varma talven merkki on, kun koulun kaukaloon pääsee pelaamaan jääkiekkoa. Jimi Korhonen on pelannut Ulvilan yhteiskoulun vieressä olevilla jäillä jo usean talven ajan. Nyt jää on ollut jo parin viikon ajan.

”Joka talvi tänne tullaan, niin monena päivänä kuin vain pystyy”, Sataedun Ulvilan-yksikössä opiskeleva Korhonen toteaa.