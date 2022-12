Verenluovutus

Pyhien katkomat viikot haastavat veripalvelun. Porissa kaikki luovutusajat oli keskiviikkona varattu jo etukäteen.

Pori

Noormarkkulainen Tapio Karilainen makaa puoli-istuvassa asennossa punaisella pedillä Porin seurakuntakeskuksen salissa keskiviikkona iltapäivällä ja jutustelee vieressä satulatuolilla istuvan sairaanhoitaja Pirkko Tunnelan kanssa.

Vasen käsi pumppaa leppoisaan rytmiin nyrkissä olevaa siderullaa, ja kyynärtaipeeseen laitetun neulan kautta kulkee letkua pitkin verta viereisessä laitteessa keikkuvaan pussiin.

Karilainen on luovuttamassa verta jo 95. kerran. Mies muistelee lähteneensä ensimmäisellä kerralla mukaan naapurin houkuttelemana. Hän kertoo käyneensä siitä lähtien säännöllisesti aina, kun luovutusten väliin vaadittavat päivät ovat tulleet täyteen.

”Nämä ihanat naiset täällä”, kertoo mies syyksi pitkään luovutushistoriaan, mutta sanoo kyllä suostuvansa myös miessairaanhoitajien palveluun.

Hänen mukaansa kohtelu on hyvää, ja luovutukseen on aina mukava tulla.

Toisella puolella salia luovutukseen valmistuu porilainen Elmeri Kunnas. Hän on paikalla vasta toista kertaa, ja verisuonta joudutaan etsimään hetki.

”Tulin tänne, koska halusin auttaa. Luovutin verta ensimmäisen kerran viime huhtikuussa, ja päätin jo silloin, että tulen uudelleen”, Kunnas kertoo.

Nuorimies on parhaillaan armeijassa, mutta itsenäisyyspäivän perään haettu vapaa antoi mahdollisuuden osallistua luovutukseen. Hän on toistaiseksi kaveripiiristään ainoa, joka käy luovuttamassa verta.

”Olen yrittänyt saada kavereitakin mukaan, mutta en ole onnistunut siinä ainakaan vielä. Tämä ei ole ollenkaan niin pelottavaa kuin kaikki luulevat.”

Porilainen Elmeri Kunnas luovutti verta armeijalomallaan keskiviikkona. Sairaanhoitaja Eija Olkkonen avusti.

Porin seurakuntakeskukseen verenluovutuksen järjestäjät tulevat Turusta.

”Tällä hetkellä verestä on pulaa. Kaikkia veriryhmiä tarvitaan. Tilanne on melko normaali tällaiselle viikolle, jolloin tarvittava verimäärä pitää saada kasaan neljässä päivässä”, kuvailee toiminnasta vastaava hoitaja Marjo Nikkilä SPR Veripalvelun Turun toimialueelta itsenäisyyspäiväviikolla.

Satakunnan alueella Porissa ja Raumalla käydään yleensä pari kertaa kuukaudessa, pienemmillä paikkakunnilla noin kerran kuussa.

”Porin ja Rauman luovuttajat ovat ihan kärkipäätä valtakunnallisestikin. Täällä tilaisuudet tulevat lähes poikkeuksetta täyteen. Sen vuoksi esimerkiksi Porissa järjestetään vielä tänä vuonna kaksi tilaisuutta: puolentoista viikon päästä maanantaina ja välipäivinä torstaina. Lisäksi tulemme Poriin heti maanantaina 2. tammikuuta”, Nikkilä kertoo.

Kaikkialla maakunnassa verta ei voi luovuttaa omalla paikkakunnalla.

”Joissakin paikoissa luovuttajia on ollut sen verran vähän, ettei Turusta kannata lähteä ajamaan. Lisäksi meidän täytyy olla aina varmoja, että saamme kerättyä joka arkipäivä tietyn määrän verta. Meillä on 60–100 luovuttajan tavoite tilaisuutta kohti.”

Turun toimialueelta ovat Satakunnasta vuosien varrella pois jääneet muun muassa Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten ja Merikarvian luovutustilaisuudet. Luovuttajat ovat Nikkilän mukaan hakeutuneet hyvin Porin ja muiden lähikuntien tilaisuuksiin.

”Jäljelle jääneillä paikkakunnilla väkeä käy hyvin asukaslukuun nähden. Esimerkiksi Kokemäellä luovutetaan innokkaasti, vaikka kaupungissa asuu melko paljon iäkkäitä ihmisiä.”

Joulukiireet eivät ole vähentäneet innokkuutta luovuttamiseen.

”Pikemminkin päinvastoin. Moni sanoo tulleensa joulumielen vuoksi. Halutaan antaa joululahjaksi verta sitä tarvitseville.”

Vaikka verenluovutuksessa käy paljon vakituista väkeä, joka ilmestyy paikalle säännöllisesti, mukana on aina myös ensikertalaisia.

”Kun olimme Porissa edellisen kerran pari viikkoa sitten, uusia luovuttajia oli 17–18. Pienemmillä paikkakunnilla vakiluovuttajia on suurempi osa, mutta niilläkin on joukossa aina muutama uusi tulokas. Se on hyvä, sillä tarvitsemme myös uusia luovuttajia. Erityisesti pulaa on nuorista ja keski-ikäisistä miehistä.”

Naiset ja miehet ovat yhtä hyviä verenluovuttajia. Miehet voivat kuitenkin luovuttaa naisia useammin, koska he ovat usein kooltaan suurempia, jolloin vertakin on enemmän, heillä on huomattavasti suurempi rautavarasto kuin naisilla ja heillä on vähemmän elämäntilanteista johtuvia taukoja. Verta luovuttavien miesten määrän nousu vahvistaisi näin verihuollon toimintavarmuutta. Tällä hetkellä noin 40 prosenttia verenluovuttajista on miehiä.

Ensimmäisenä koronakeväänä käyttöön otettu ajanvaraus netissä on Nikkilän mukaan toiminut hyvin. Luovuttajia tulee tasaisesti pitkin päivää, ja kalenterista näkee, jos kaikki ajat on jo varattu.

Netistä löytyy apua ja neuvoja myös heille, jotka vasta harkitsevat luovuttajaksi ryhtymistä.

”Netissä kannattaa ihan ensimmäiseksi käydä testaamassa, sopiiko verenluovuttajaksi. Kun aika on varattu, pääsee vuorokautta ennen sitä täyttämään terveydentilakyselyn, johon vastataan jokaisen luovutuksen yhteydessä. Jos kaikki näyttää hyvältä, kannattaa ensimmäiselle luovutuskerralle varata aikaa ainakin tunti. Pidämme ensikertalaisia täällä pidempään. Ja ennen tuloa kannattaa syödä ja juoda hyvin”, Nikkilä neuvoo.

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, onnettomuusuhrien, syöpää sairastavien ja keskoslasten hoitoon.

Luovutettu veri erotellaan punasoluiksi, verihiutaleiksi ja plasmaksi. Veripalvelu valmistaa punasolu- ja verihiutalevalmisteet itse lopputuotteiksi asti, ja ne käytetään potilaiden hoitoon Suomessa. Plasma eli verineste jäädytetään ja toimitetaan lääkkeiden raaka-aineeksi.

Punasolut säilyvät käyttökelpoisina viisi viikkoa. Verihiutaleiden käyttöikä on vain viisi päivää. Valmisteet säilytetään Veripalvelun varastossa, kunnes niitä tarvitaan sairaaloissa.