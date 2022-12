Maksuton ruokailu koulujen kesälomien aikana on järjestetty jo neljänä kesänä Porin kaupungin myöntämän avustuksen tukemana.

Pori

Porilaiset lapset syövät myös vuoden 2023 kesänä ilmaiseksi kouluissa, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Maksuton ruokailu koulujen kesälomien aikana on järjestetty jo neljänä kesänä Porin kaupungin myöntämän avustuksen tukemana. Nyt kesäruokailutoiminnan vakiinnuttamiseksi palkataan määräaikainen koordinaattori.

”Kesäruokailu on ollut suosittu ja se on tavoittanut vuosittain yhä laajemman joukon porilaisia lapsiperheitä. Lasten ja nuorten maksuttomalle ruokailulle koulun loma-aikoina on selvä tarve, joka edelleen kasvaa vallitsevassa maailmantilanteessa. Siksi toiminta halutaan vakiinnuttaa tulevaisuudessa pysyväksi toiminnaksi”, kertoo controller ja avustustyöryhmän puheenjohtaja Tiina Toivonen.

Ruoka-aputoiminta on tällä hetkellä täysin järjestöjen ja seurakuntien toteuttamaa, vaikkakin kaupunki on osallistunut kustannuksiin avustustoiminnan kautta.

Kasvavien kustannusten, vähentyvän ruokamäärän ja lisääntyvien avuntarvitsijoiden takia toiminnasta on tullut järjestöille haastavaa. Tämän takia osa vuoden 2023 talousarviossa kesäruokailuun varatusta 100 000 euron määrärahasta tullaan käyttämään määräaikaisen koordinaattorin palkkaamiseen.

Koordinaattorin tehtävänä on vahvistaa ja kehittää kesäruokailun ohella myös ruoka-aputoimintaa. Loput määrärahasta käytetään järjestettävien ruokailujen toteuttamisessa tarvittavien ruoka-, jakelu- ja tarvikekustannusten kattamiseen.

Koordinaattori tulee suunnittelemaan kesäruokailun laajentamisen ja järjestämisen vuonna 2023 yhteistyössä kaupungin hyvinvointiryhmän kanssa. Lisäksi koordinaattori huolehtii kesäruokailun toiminnan vakiinnuttamisen toteuttamisesta. Hän myös osallistuu ruoka-aputoimijoiden verkoston toimintaan pyrkien kehittämään ruoka-aputoiminnan toteuttamisen edellytyksiä Porissa.