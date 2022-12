Vesiliikelaitokselle lähes miljoonan euron lisälasku sähkökustannuksista.

Rauma

Yleinen kustannustason nousu ja etenkin sähköenergian jyrkkä kallistuminen heiluttaa Rauman kaupungin kuluvan vuoden talousarviota useilla miljoonilla euroilla.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi toisen erän määrärahakorotuksia. Nyt vuorossa ovat kaupungin koulutoimesta vastaava sivistystoimiala sekä vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Vesi. Esitysten yhteissumma on noin kaksi miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus esittää myös 1,45 miljoonan euron lisämäärärahaa Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen kuluvan vuoden investointikustannuksiin.

Sivistystoimiala on esittänyt yhteensä noin miljoonan euron lisämäärärahaa kuluvan vuoden budjettiin. Ennakoitua suurempia lisäkuluja ovat aiheuttaneet oppilaskuljetukset, koronaepidemian aiheuttamat kustannukset ja sähköenergian hinnan nousu.

Toisaalta uimahallin pääsylipputulot ja muiden kuntien oppilaiden niin sanotut kotikuntakorvaukset ovat vähentyneet tai jääneet ennakoitua pienemmiksi.

Rauman Vesi -liikelaitos on esittänyt 900 000 euron määrärahalisäystä sähkön hinnan nousun vuoksi. Pääosa tästä on seurausta talousveden puhdistuksen ja jäteveden käsittelyn kustannusnoususta. Kululisäys on merkittävä liikevaihdoltaan noin 11 miljoonan euron liikevaihdolla toimivalle liikelaitokselle.

Marraskuun istunnossaan Rauman kaupunginvaltuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvioon viiden miljoonan euron lisämäärärahat sosiaali- ja terveystoimialan menoihin sekä 3,8 miljoonan euron lisärahan kaupungin kiinteistöjen sähkökustannuksiin.

Määrärahaylitykset ovat yhteensä lähes 11 miljoonaa euroa. Budjettia tasapainottavat kuitenkin ennakoitua suuremmat verotulot. Kuntaliiton ennusteen mukaan Rauman 2022 talousarvion verotuloarvio on ylittymässä 8–9 miljoonalla eurolla.

Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström arvioi, ettei tilinpäätöksessä ylletä ennakoituun noin 5,3 miljoonan euron ylijäämätulokseen. Kustannustason nousun seurauksena tulos on jäämässä heikommaksi.

”Ehkä jonnekin nollan ja viiden miljoonan väliin asetutaan, toivottavasti”, Lindström sanoo.