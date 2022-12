Liikenteeseen Helsinki-Tallinna reitille 13. joulukuuta.

Tallink MyStar palasi viikonvaihteen koeajomatkalta Rauman telakalle. Laivan tekniset ongelmat on selvitetty ja alus luovutetaan tilaajavarustamolle keskiviikkona 7. joulukuuta.

Rauma

Rauma Marine Constructions (RMC) on useiden viivästysten jälkeen luovutuskuntoon Tallink-varustamon MyStar -automatkustaja. Alunperin aluksen piti valmistua kuluvan vuoden alussa.RMC

Telakkayhtiö luovuttaa MyStarin Tallinkille Rauman telakalta keskiviikkona 7. joulukuuta. MyStar lähtee Raumalta perjantaina 9. joulukuuta ja saapuu Tallinnan vanhaan satamaan lauantaina 10. joulukuuta. Laiva aloittaa liikennöintinsä 13. joulukuuta.

RMC:n toimitusjohtaja Mika Heiskanen kiittää yhtiön tiedotteessa tilaajaa yhteistyöstä, jonka ansiosta olemme yhdessä pystyneet viemään projektin menestyksekkäästi loppuun haastavista olosuhteista huolimatta.

Heiskanen kiittää myös yhteistyökumppaneita sekä luokituslaitosta. MyStar edustaa vahvaa suomalaista laivanrakennuksen osaamista.

Tallink Groupin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo tilaajan toivottavan laivastomme uusimman jäsenen, MyStarin, tervetulleeksi laivastoomme.

”Maailma on muuttunut suuresti sen jälkeen, kun aloimme rakentamaan uusinta laivastojäsentämme keväällä 2020, ja matkalla on ollut paljon haasteita. Olemme vastanneet kaikkiin haasteisiin ja olemme iloisia, että MyStar on nyt valmis. Tervetuloa kaikki laivaan 13. joulukuuta alkaen. Haluan kiittää koko Tallink MyStar -projektitiimiä, Rauman telakkaa ja kaikkia kumppaneitamme, jotka ovat auttaneet toteuttamaan unelmaamme Itämeren kirkkaimmasta uudesta tähdestä,” Paavo Nõgene sanoo.

RMC:n historian suurimman matkustaja-autolautan rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2020. Vuonna 2021 aluksen köli laskettiin ja siihen asennettiin sen pääkoneet ja tankit LNG-polttoaineelle. Saman vuoden elokuussa kaste- ja vesillelaskutilaisuudessa alus sai nimekseen MyStar. Aluksen kastoi Viron presidentti Kersti Kaljulaid.