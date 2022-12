Jouluisia tavaroita ja herkkuja jaetaan Mikkolan Citymarketin aulassa maanantaina 5. joulukuuta aina puolen tunnin välein.

Pori

Satakunnan mummot ry on päättänyt lopettaa vuonna 2014 alkaneen toimintansa. Yhdistys on kerännyt arpajaisilla varoja virkistyksen tuottamiseksi vanhuksille, omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on ollut myös edistää ja parantaa vanhusten elämänlaatua, ehkäistä heidän syrjäytymistään sekä turvata laadukas, virikkeellinen ja turvallinen elinympäristö.

”Tilanne on muuttunut niin, että toimintamme ei enää kannata. Palkintolahjoituksia ei tahdo saada, eivätkä ihmiset osta markkinoilla arpoja. Talous on kiristynyt”, yhdistyksen toiminnanjohtaja Seija Rajala huokaa.

Niinpä on tehty haikea päätös toiminnan lopettamisesta.

Yhdistyksen varastoissa on jo aiempina vuosinakin kertynyttä jouluaiheista tavaraa, joka on nyt päätetty lahjoittaa halukkaille ilmaiseksi.

”Jaamme maanantaina 5. joulukuuta kello 10 alkaen aina puolen tunnin välein 50 tällaista tavaraa Porissa Mikkolan Citymarketin aulassa kenelle tahansa halukkaalle”, Rajala kertoo.

Tarjolla on laaja kirjo nalleista ja tontuista kynttilöihin ja jouluherkkuihin. Kaikki tavara on ennestään käyttämätöntä.

Rajala toivoo, että lahjoituksia tulisivat muiden ohessa hakemaan, jos mahdollista, myös omaishoitajat, joita yhdistys on avustanut koko toimintansa ajan.

Satakunnan mummojen maanantaiselle pisteelle Mikkolan Citymarketilla voi myös tuoda suoraan omaishoitajille tarkoitettua lahjoitustavaraa, kuten käytettyjä astioita tai muuta taloustavaraa.

”Jos omaishoitaja ei itse pääse lahjoitettua tavaraa hakemaan, voimme kuljettaa tarvittaessa ympäri Satakunnan”, Seija Rajala lupaa.

Joulun jälkeen Satakunnan mummojen toiminta herää vielä keväällä sen verran, että varastossa olevaa keväistä esineistöä pyritään saamaan liikkeelle pääsiäismarkkinoilla.