Rauma

Metsä Group -konsernin saha- ja selluyhtiö Metsä Fibre Oy suunnittelee sahatavaralaivaustensa siirtoa Kaskisista Raumalle.

Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja Ismo Nousiainen vahvistaa sahatavaran laivausten muutosten olevan suunnittelussa. Nousiaisen mukaan Kaskisista siirtyisi pääosin Vilppulan sahan tuotannon laivaukset, mutta myös muiden sahatavaratuotantoa. Yhtiöllä on saha myös Merikarvialla.

”Vuositasolla siirtyvän sahatavaran määrä on noin 300 000 kuutiometriä”, Ismo Nousiainen arvioi.

Rauma on nousemassa maan merkittävimpien sahatavaran vientisatamien joukkoon, sillä Metsä Fibre Oy on käynnistänyt Raumalla uuden suursahan, jonka tuotantokapasiteetti on noin 750 000 kuutiometriä vuodessa. Sen tuotanto laivataan vientiin Rauman sataman kautta.

Ismo Nousiainen kertoo lopullisen päätöksen laivausten siirrosta ajoittuvan mahdollisesti tulevalle tammikuulle.

Kaskisten satamassa sahatavaralaivauksia operoiva Oy Silva Shipping Ab on käynnistänyt henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut sahatavaralaivausten siirtosuunnitelman seurauksena.

Metsä Group tekee lopullisen päätöksensä sahatavaran ja puutuotteiden laivauksen siirrosta Raumalle muutosneuvottelujen tuloksen selvittyä, Ismo Nousiainen vahvistaa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä sanomalehti Ilkka-Pohjalainen.