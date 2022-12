Containerships -varustamo avasi kahdella laivalla rahtireitin viiden maan satamiin. Teollisuuden kuljetuksille vaihtoehto läntisen Suomen rekkaliikenteelle.

Rauma

Rauman sataman säännöllisten laivalinjojen yhteydet ovat täydentyneet uudella short sea -konttilaivalinjalla. Containerships -varustamon linjaliikenteessä kulkee kaksi konttialusta rotaatiossa Liettuasta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Raumalta Puolaan ja Saksaan.

Containerships -varustamon Suomen ja Baltian maajohtaja (short sea director) Perttu Noppari kertoo laivalinjan avausta valmistellun varsin pitkään, mutta koronaepidemian seurauksena aloitusta jouduttiin lykkäämään. Ukrainan sodan ja Euroopan talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta laivalinja käynnistettiin noin kuukausi sitten.

Containerships Suomen ja Baltian maajohtaja Perttu Noppari

Noppari sanoo aloituksen vaikuttavan varsin lupaavalta ja odotuksena on, että suomalainen teollisuus tarttuu uuteen mahdollisuuteen rahtitoimituksille Eurooppaan ja myös valtameret ylittävään liikenteeseen, jonka uusi konttilaivalinja myös osaltaan mahdollistaa.

”Tavoite on tietenkin saada laiva täyteen ja vakiinnuttaa liikenne. Uskomme tämän tuovan kiinnostavan vaihtoehdon toimitusketjuille ja toivottavasti asiakkaat löytävät palvelun”, Perttu Noppari sanoo.

(Juttu jatkuu karttakuvan jälkeen)

Konttilaivalinja ajaa Liettuan Klaipedasta Ruotsin Norrköpingin ja Gävlen kautta Raumalle, jonka jälkeen etappisatamina ovat Gdansk ja Gdynia Puolassa sekä Bremerhaven ja Wilhelmshaven Saksassa. Linjaa operoidaan kahdella aluksella ja Raumalla laivat käyvät perjantaisin.

Perttu Noppari konttilinjan ideana olevan tarjota teollisuuden rahdeille laivakuljetus lähipalveluna ja vaihtoehtona läntisessä Suomessa jyrääville rekkakuljetuksille.

”Laivakuljetukset ovat päästöiltään ympäristöystävällisempiä kuin maantieliikenne”, Perttu Noppari perustelee.

Rauma valikoitui linjan etappisatamaksi muun muassa sijaintinsa ansiosta. Läntisessä Suomessa on edullisten välimatkojen etäisyydellä perusteollisuutta, joka tarvitsee kuljetusyhteyksiä vientiin ja tuontiin.

”Lähellä olevan teollisuuden lisäksi Raumalla on etuina puolellaan hyvä satama ja liikenteen perusinfrastruktuuri”, Perttu Noppari sanoo.

Containerships -varustamo on osa CMA CGM Group -konsernia, joka on yksi maailman suurimmista rahti- ja konttilaivavarustamoja. Ranskalaisyhtiöllä on kaikkiaan 580 alusta, toimintaa 160 maassa ja liikevaihto 56 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Laivareitit ulottuvat ympäri maailman.

Perttu Noppari kertoo Saksassa kotipaikkaansa pitävän Containershipin keskittyvän Euroopassa Door to door (ovelta ovelle) -kuljetuspalvelujen tuottamiseen. Rauman uusi yhteys mahdollistaa pääsyn isoille markkinoille Keski-Eurooppaan, Iso-Britanniaan ja Espanjaan, mutta yhtymän rahtiyhteydet ovat käytettävissä myös mantereen ulkopuolelle.

Ukrainan sodan ja inflaation varjostamasta taloustilanteesta huolimatta yhtiö tähtää toiminnan laajentamiseen. Containerships on kasvattamassa laivastoaan lähitulevaisuudessa kymmenellä uudella aluksella. Niiden polttoaineena on nesteytetty maakaasu (LNG), joka tukee yhtiön vihreää strategiaa, Perttu Noppari lisää.

Uusi laivalinja on Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Janne Virran mukaan tärkeä lisäys short sea -liikenteen palveluihin ja merkittävä lisäys konttisataman toimintaan.

”Uudet yhteydet uusiin satamiin ja Eurooppaan ovat Rauman ja kokonaisuuden kannalta hyvin positiivisia täydennystä palveluvalikoimaan”, Janne Virta tähdentää.

Rauman satamasta on ennestään 18 viikoittaista säännöllistä laivalähtöä Euroopan satamiin sekä kuukausittain viisi laivalinjaa Yhdysvaltoihin.