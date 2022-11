Matkustajaliikenne Rauman ja Kokemäen välillä sujui lauantaina hyvin laiturin puutteesta huolimatta.

Tilaajille

”Joko ollaan perillä? Tähänkö pysätään?”

Henkilöjuna Kokemäeltä Raumalle tuntuu pysähtyvän ennen aikojaan. Marketit on jo ohitettu, mutta tavara-asemalle, jonne junan on määrä pysähtyä, on vielä matkaa. Hetken kuluttua juna nytkähtää liikkeelle – ja pian ollaan perillä.