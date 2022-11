Hanna Honkanen ja Birgitta Forss lähtivät joulunavaukseen tukeakseen ukrainalaisia. Kumpikin teki ostoksia ukrainalaisten myyntikojulta. Kaksikko totesi, että Ukrainan tilanne on edelleen vaikea, eikä heidän tukemistaan saa unohtaa. ”Siellä on tuhansilta esimerkiksi sähköt poikki, ja turvaan päässeilläkin on huoli läheisistään. Joulua ei sellaisessa tilanteessa ihan samalla tavalla odoteta kuin täällä.”