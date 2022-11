Suomessa saatetaan kärsiä sähköpulasta talvella. Suunnitellut sähkökatkot olisivat tapa hallita tilannetta.

Pori

Jos Suomessa kärsitään tänä talvena sähköpulasta, tilannetta hallitaan kahden tunnin alueellisilla sähkökatkoilla.

Pori Energia Sähköverkot Oy on kuluvalla viikolla tiedottanut mahdolliseen sähköpulaan liittyvistä menettelyistä. Yhtiö järjesti keskiviikkona tilaisuuden yrityksille ja yhteisöille. Torstaina oli kaikille avoin tilaisuus Puuvillassa.

Pori Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Tero Isoviita kertoi asiasta myös Satakunnan Kansalle.

Jos sähköpula iskee, tilanne etenee kolmessa vaiheessa, joita ennen verkkoyhtiöissä tapahtuu valmiuden nosto.

1. Sähköpula mahdollinen

Kun ennusteiden perusteella on nähtävissä, että sähköpula uhkaa lähitunteina (käytännössä 2–15 tunnin jaksolla), Fingrid siirtyy ensimmäiselle tasolle. Sähkön jakeluverkon yhtiöt lähettävät asiakkailleen tekstiviestin, jossa pyydetään säästämään sähköä.

Isoviita kehottaa tarkistamaan, kenelle jakeluverkon tekstiviestitiedotteet menevät. Pori Energian sähköverkkojen kohdalla sen voi katsoa Wattivahti-palvelusta (wattivahti.fi).

2. Sähköpulan riski suuri

Tässä vaiheessa kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, häiriöreservi käynnistetty eikä ulkomailtakaan ole saatavilla lisää. Asiakkaille ei lähetetä erikseen tekstiviestiä, mutta esimerkiksi tiedotusvälineet raportoivat asiasta tiiviisti.

3. Sähköpula

Sähköntuotanto ei enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin verkonhaltija Fingrid alkaa hallita tilannetta osoittamalla verkkoyhtiöille määräyksiä kytkeä irti tietty määrä kulutusta.

Asiakkaille lähetetään viesti:

Hyvä asiakkaamme. Suomessa on aloitettu sähköpulan takia kiertävät sähkökatkot. Sähkökatkot kestävät enintään 2 tuntia.

Tero Isoviita kertoo, että tässä vaiheessa tilanne on jo niin akuutti, että tämä tekstiviesti ei välttämättä ennätä perille, ennen kuin ensimmäisiltä menee sähköt.

Kun sähköpula on ohi, asiasta kerrotaan uudella tekstiviestillä, jossa myös mainitaan, että sähkökatkot johtuivat koko Suomea koskevasta tilanteesta.

Miten sähkökatkot kiertävät?

Sähkökatkoja kierrätettäisiin niin eri sähköverkkoyhtiöiden alueiden välillä kuin edelleen niiden sisällä. Tero Isoviita sanoo, että Fingridiltä voisi tulla esimerkiksi Poriin käsky pudottaa 15 megawattia kulutusta. Menettelyyn kuuluu, että Porista tarkistetaan, että käsky tulee oikeasta lähteestä.

Kun määräys tulee, kulutuksen vähennys on toteutettava 15 minuutissa. Tällöin Pori Energian käyttökeskuksesta alettaisiin pudottaa pois suurjännitteen syöttöyhteyksiä. Se ei ole tarkkuusammuntaa. Tällöin sähkökatkot ovat alueellisia, mutta suhteellisen laajoja.

Ainoastaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet pyritään pitämään viimeiseen asti sähkönjakelun piirissä. Näitä ovat esimerkiksi poliisi- ja palolaitokset, hätäkeskukset, sairaalat, vesilaitokset ja tietenkin sähköverkkoyhtiöt.

Isoviita sanoo, että teollisuutta ei ole rajattu pois sähkökatkojen piiristä, mutta suurteollisuudelta ei voida noin vain katkaista sähköjä. Pori Energian käyttökeskuksesta ollaan erikseen yhteydessä esimerkiksi Porin Kuparipuistoon, ennen kuin sieltä voidaan leikata sähköjä. Tuotannon yllättävällä alasajolla voisi olla monia kerrannaisvaikutuksia.

Sähkökatko kestää kerrallaan enintään kaksi tuntia, minkä jälkeen se kiertää verkon muilla alueilla. Jos sähköpula kestäisi pitkään, on mahdollista, että samalle alueelle kohdistuisi uusi katkos, mutta välissä olisi joka tapauksessa useita tunteja.

Milloin sähkökatkot iskisivät?

Sähkönkulutus on kovimmillaan talvipakkasilla. Vuorokausittaiset kulutuspiikit ovat aamuisin kello 7–9, ja toisaalta iltapäivän lopulla 16–18. Jos mahdollisesta sähköpulasta varoitetaan, etenkin juuri näinä ajanjaksoina olisi syytä välttää kulutusta.

Isoviita kertoo, että Pori Energian sähköverkkojen alueella kulutus vuoden kovimmilla pakkasilla on 200 megawatin tienoilla. Viime päivinä aamuisin on menekkiä ollut noin 140 megawattia. Juhannuksen tienoilla pärjätään 60 megawatilla.

Fingrid on arvioinut kolme sähkötilanteeseen vaikuttavaa keskeistä tekijää: 1) kotimainen tuotanto toimii luotettavasti, 2) Ruotsista saadaan sähköä, 3) talvi on lauha ja tuulinen. Jos näistä osatekijöistä jää toteutumatta kaksi kolmesta, sähköstä alkaa olla pulaa.

Tulevan talven kotimainen sähkönkulutuksen huippu on Fingridin arvioiden mukaan noin 15 100 megawattia. Samaan aikaan erittäin kylmänä ja tyynenä päivänä tuotannon kapasiteetti olisi noin 12 300 megawattia. Tämä arvio sisältää myös Olkiluoto 3:n 1 600 megawattia, mutta tämän hetken tiedon mukaan sitä ei saada säännölliseen tuotantoon ainakaan ennen tammikuun loppua.

Isoviita toivoo, että mikäli Olkiluoto 3:lla voitaisiin ajaa edes testijaksoja, niitä pyrittäisiin ajoittamaan pahimpiin kulutuspiikkeihin.

Lue lisää: TVO: Olkiluoto 3 alkaa tuottaa säännöllisesti sähköä vasta tammikuun lopussa – Piti alkaa jo joulukuussa

Ulkomailta voidaan saada parhaimmillaan 3 400 megawattia. Tehoreserviä on 600 megawattia. Venäjältä tuli ennen 1 400 megawattia, ennen kuin Suomi päätti luopua siitä Ukrainan sodan vuoksi.

Sähkön hinnasta ei olla puhuttu tässä nyt mitään, mutta toki se on osa yhtälöä.

"Mitä kalliimpi hinta, sitä lähempänä ollaan sähköpulaa”, Isoviita toteaa.

Katkoihin kannattaa varautua

Tämä kaikki voi kuulostaa kovin pahaenteiseltä, mutta Isoviita muistuttaa, että vikoihin liittyviä sähkökatkoja tapahtuu myös normaalioloissa ja ne voivat kestää pidempäänkin kuin sähköpulan hallintaan suunnitellut kahden tunnin katkot. Yllättäviinkin katkoihin pitäisi varautua.

Hän toteaa myös, että sähkökatko ei ole mikään hätätilanne. Silloin ei tule soittaa hätäkeskukseen, ellei sähköjen menetyksestä seuraa jotain muuta uhkaavaa. Myöskään sähköyhtiöön ei ole tarvetta soittaa.

Isoviita sanoo, että tilanne on viestinnällisesti hankala. Hän ennakoi, että talvella voi olla edessä useitakin tilanteita, joissa ensin varoitetaan tekstiviestillä sähköpulan mahdollisuudesta, mutta tilanne ei pääsekään kärjistymään varsinaiseksi sähköpulaksi. Seuraavaksi vain tuleekin viesti, että sähköpula on ohi ilman, että mitään katkoja on ollut.

Se voi olla turhauttavaa, mutta ehkä kuitenkin pieni paha.

Isoviita sanoo myös, että kahden tunnin kiertävät sähkökatkot ovat tapa välttää koko kantaverkon suuri häiriötilanne.

”Haluamme viestiä aktiivisesti ennakkoon, että ihmiset voisivat luottaa, että näin tämä tilanne hoidetaan.”