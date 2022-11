Rauman seurakunnalla on sijoituksissa miljoonaomaisuus

Ensi vuoden suurin investointi on Meriristin seurakuntakeskuksen peruskorjaus.

Virastotalon laajan peruskorjauksen jatkoksi Rauman seurakunta uudistaa Meriristin seurakuntakeskuksen. Peruskorjauksen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa.

Rauma

Seurakunnan toiminta ja jäsenistölle tarjottavat palvelut jatkuvat Raumalla totutussa laajuudessa. Toiminnan mahdollistaa vakaa talousasema, joka kantaa myös investoinnit.

Kirkkoneuvosto esittää valtuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden talousarviota, jonka mukaan toimintakulut ovat noin 7,6 miljoonaa euroa. Toiminta ja henkilöstö säilyvät ennallaan, mutta kiinteistöjen ja toimitilojen määrää vähennetään. Seurakunnan palveluksessa ennakoidaan olevan ensi vuonna 79 henkilöä.

Rauman seurakunnalla on vahvuutena runsas rahoitusvarallisuus. Talousarvioesityksen mukaan seurakunnan korko-, osake- ja kiinteistörahastosijoitusten sekä muiden sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli syyskuun 2022 lopussa noin 11,3 miljoonaa euroa.

Talousarvioon ei ole kirjattu sijoituksista mahdollisesti kertyviä myyntivoittoja tai -tappioita tai arvonmuutoksia. Kiinteistörahastojen ja suorien osakesijoitusten tuotoksi kassaan on kirjattu 150 000 euroa.

Rauman seurakunnan ensi vuoden suurin investointi on Meriristin seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Sen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa. Monnan krematorio varustetaan uusilla tehokkailla suodatinjärjestelmällä, jonka kustannus on 1,2 miljoonaa euroa. Nuortentalo maalataan ja sen raja-aita uusitaan 200 000 eurolla.

Lapissa seurakunta luopuu vanhasta pappilasta ja toiminta siirretään muihin tiloihin. Kinteistön purkukustannukset ovat arviolta 100 000 euroa. Raumalla seurakunta on asettamassa myyntilistalle asunto-osakkeita, nuorisotoiminnan käytössä olleen Kalliokamarin ja Luostarinkatu 3:n kerrostalon.