Koska veden lämpötilaa säädellään sähköisin venttiilein ja pumpuin, sähkökatkolla voi olla vaikutusta myös veden lämpötilaan kaukolämpöä käyttävissä taloissa.

Pori

Tampereen sähkölaitos varoitti tällä viikolla siitä, että jos suunniteltuja sähkökatkoja joudutaan talvipakkasilla tekemään, kaukolämpöä käyttävissä taloissa sillä voi olla vaikutusta hanasta tulevan veden lämpötilaan. Sieltä voi tulla jopa kiehuvan kuumaa vettä.

Pori Energian palvelutuotantopäällikkö Tiia Niemi vahvistaa, että kaukolämpö toimii aivan samalla tavalla myös Porissa, ja riski on olemassa myös täällä.

Syy ilmiöön on se, että kovimpina pakkaspäivinä vesi kiertää kaukolämpöverkossa 115-asteisena. Talojen lämmönjakohuoneissa on venttiili, joka mittaa veden lämpötilaa, sekä pumppuja, jotka pumppaavat sopivassa suhteessa kylmää ja lämmintä vettä talon hanoihin ja pattereihin, niin että talon runkovesijohdossa vesi on noin 60-asteista.

Venttiili ja pumput kuitenkin toimivat sähköllä, joten sähkökatkon sattuessa ne jäävät siihen asentoon, jossa sattuivat katkon alkaessa olemaan.

”Se on silloin tuurista kiinni, mihin asentoon venttiili jää. Vesi voi olla todella kuumaa, sopivaa tai myös todella kylmää”, Niemi sanoo.

Tästä voi seurata ikävyyksiä, jos vaikka alkaa pestä käsiä, mutta hanasta tuleekin todella kuumaa vettä.

Myöskään hanoja ja suihkuja ei ole rakennettu kestämään jatkuvaa kiehuvan kuumaa vettä, eivätkä ne pysty sekoittamaan vettä oikeassa suhteessa, jos runkovesiputkessa on liian lämmintä vettä.

Niemi sanoo, että hyvä ohje onkin olla käyttämättä hanoja sähkökatkon aikana, jos mahdollista.

”Eikä siellä suihkussa varmaan muutenkaan halua sillä hetkellä olla, kun on aivan pimeää”, hän toteaa.

Jos sähköpula uhkaa, ja mahdollisesta tulevasta sähkökatkosta tulee varoitusviesti, myös silloin kannattaa vähentää sähkön ja veden kulutusta, sen sijaan että yrittäisi vielä ennen sähkökatkoa äkkiä pestä pyykkiä tai pyöräyttää astiat pesukoneessa.

”Ne ehtii varmasti tehdä sitten muutaman tunnin päästäkin, kun katko on ohi”, Niemi sanoo.

Parhaassa tapauksessa katkoa ei tarvita ollenkaan, jos kulutushuippu saadaan tasaantumaan.

Kaukolämmössä olevien talojen omistajia Niemi kehottaa tutustumaan jo ennalta oman talon tekniikkaan, jotta sähkökatkon aikana ei tule yllätyksiä. Kerrostaloissa isännöitsijä on se henkilö, jonka pitää olla kartalla asiasta.

”Lisäksi kannattaa olla taskulamppu, koska sähkökatkon aikana voi joutua menemään taloteknisiin tiloihin”, Niemi sanoo.

Pori Energialla täydennetään verkkosivuille vielä lisää ohjeita sähkökatkojen varalle. Niemi vinkkaa, että hyvä sivusto on viranomaisten yhteinen 72tuntia.fi, jossa neuvotaan, miten poikkeustilanteissa pitää toimia ja miten niihin varaudutaan.

Porissa kaukolämpöverkko ulottuu Uniluodosta Ulvilaan, ja yli 60 prosenttia kaupungin rakennuskannasta lämpiää kaukolämmöllä. Verkossa on kerrostalojen lisäksi omakotitaloja, liiketiloja, rivitaloja ja kaikenlaisia kiinteistöjä.

Kaukolämpöverkkoa voi tarkastella Pori Energian nettisivuilta löytyvästä kartasta. Samasta kartasta löytyvät myös Harjavallan, Reposaaren, Noormarkun ja Lavian kaukolämpöverkot.