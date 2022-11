Valkohäntäpeura on vieraslaji, jonka leviämiseen halutaan nyt puuttua.

Valkohäntäpeuran kannan hallintaa aletaan pohtia maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä selvityksessä.

Selvitys arvioi valkohäntäpeuran roolia eri näkökulmista, joita ovat ainakin riistan- ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus, ruokakulttuuri ja matkailu.

Suomeen 1930-luvulla Pohjois-Amerikasta tuotu valkohäntäpeura on levittäytynyt laajalti Etelä- ja Keski-Suomeen. Kantojen tiheys etenkin Helsinki–Tampere–Pori-linjan eteläpuolella on viime vuosina kasvanut paikoin korkeaksi, mikä on lisännyt liikenneturmia sekä maa- ja metsätalousvahinkoja.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurojen määrä kääntyi kauden 2021–2022 metsästyksen ansiosta lievään laskuun. Tavoitetta kannan merkittäväksi vähentämiseksi sen tihentymäalueilla ei kuitenkaan ole vielä saavutettu.