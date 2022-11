Flunssa kiertää väestössä ja kaataa monet petiin aiempaa pidemmäksi ajaksi. Pahoja tautiepidemioita ei ole menossa.

Moni on joutunut tänä syksynä potemaan flunssaa pidempään kuin aiemmin.

Satakunnassa on viime viikkoina sairastettu hengitystieinfektioita ja koronaa.

”Koronaa on edelleen aika paljon, mutta sairaalakuormituksen perusteella näyttää, että viimeisin aalto on pikemminkin laantumassa kuin kiihtymässä. Täsmällistä tietoa sairastuneiden määrästä ei ole, koska ohjeistuksen mukaisesti vain pieni osa oireita saaneista hakeutuu näytteenottoon”, kuvailee infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä Satasairaalasta.

Maanantaina aamulla Satasairaalassa oli 13 potilasta, joiden koronanäyte oli positiivinen. Heistä yhtä hoidettiin teho-osastolla. Vuodeosastoilla olevista potilaista neljä oli tullut sairaalaan nimenomaan koronan vuoksi.

”Nyt tehohoidossa oleva riskiryhmän potilas on rokottamaton. Tämä on ensimmäinen kerta kevään jälkeen, kun meillä on koronapotilas teho-osastolla vaikea koronainfektion vuoksi.”

Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli maanantaina 39 koronapositiivista potilasta. Heistä 22 oli sairaalassa koronan takia.

”Vaikka perusterveiden ja rokotukset saaneiden ihmisten ei tarvitse enää juuri murehtia koronasta, kaikkien on sairastuessaan tärkeää välttää kontakteja, muistaa oikea yskimis- ja niistämistekniikka sekä käsienpesu. Sairaaloissa ja hoivakodeissa vierailtaessa maskin käyttö on edelleen tärkeää”, Uusitalo-Seppälä muistuttaa.

”Oma lukunsa ovat ihmiset, joiden puolustusmekanismi ei toimi normaalisti, ja muut riskiryhmiin kuuluvat. Heidän on hyvä hakeutua näytteenottoon ja varhaiseen hoitoon oireiden alkuvaiheessa matalalla kynnyksellä. Heidän kannattaa myös suojautua maskilla paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.”

Influenssakauden alkua odotellaan vielä.

”Viime viikolla ei ollut yhtään Influenssa A -virusta, edellisellä viikolla oli kolme ja sitä edeltävällä neljä. Kaikkiaan influenssavirus on diagnostisoitu yhteensä 14 näytteestä syksyn aikana tähän mennessä. Tartunnat näyttävät liittyneen tavalla tai toisella matkailuun, joko sairastunut itse tai joku hänen lähipiiristään on saanut viruksen matkalla.”

Uusitalo-Seppälä arvelee tartuntojen kiihtyvän vuodenvaihteessa.

”Varmasti tätä ei voi tietää, mutta riskiryhmien ja henkilökunnan, niin terveydenhuoltoalalla kuin hoivalaitoksissakin, on hyvä aika rokottautua. Nyt on juuri se aika.”

Satakunnassa on liikkeellä monenlaisia viruksia.

Erilaisia hengitystieinfektioita on ollut ajankohdalle tyypilliseen tapaan melko runsaasti. Satakuntalaisia ovat kiusanneet muun muassa RS-virus, enterovirukset, rinovirukset, metapneumovirus ja parainfluenssavirukset.

”Monenlaisia viruksia on liikkeellä. Se näkyy varmasti kouluissa ja päiväkodeissa. Kokonaisuudessaan tilanne näyttää kuitenkin melko tavanomaiselta. Ehkä iäkkäiden hoitolaitoksissa on tartuntoja normaalia syksyä runsaammin, kun korona-aikana oltiin erityksissä hyvinkin pitkään ja nyt vierailuja on taas ollut enemmän”, Raija Uusitalo-Seppälä arvioi.

Ylilääkäri Mirva Matikka Porin perusturvan terveyspalveluista kertoo, että koronan lisäksi alueella on nyt liikkeellä paljon normaalia flunssaa.

”Flunssat kiertävät väestössä, ja osa sairastuneista on joutunut potemaan vähän pidempään kuin aiemmin”, Matikka arvioi.

Ehkä korona-ajasta on myös opittu jotain.

”Toivon, että olisimme oppineet ainakin sen, että sairaana on parempi sairastaa. On kaikkien etu, että sairas pysyy levossa sen sijaan, että lähtisi töihin tai hoitamaan asioita muiden ihmisten joukkoon.”

Matikan mukaan isoja tautiepidemioita ei ainakaan Porin perusturvan alueella ole menossa.

”Tavallinen flunssakin on tietysti siihen sairastuneelle kurja, mutta onneksi mitään isompaa ei ole menossa.”

Samankaltainen tilanne on myös Pohjois-Satakunnassa.

”Koronaa on edelleen ja tavallista flunssaa. RS-virusta on ollut lapsilla, ja enterovirustartunnat alkavat jo vähentyä. Influenssaa ei vielä ole, muutamaa ulkomailta saatua tartuntaa lukuun ottamatta”, kuvailee ylilääkäri Margit Seppälä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymästä.

Hänen mukaansa myös osalla tavallista flunssaa sairastaneilla on ollut pitkittynyttä yskää, mutta muuten flunssakausi on edennyt koronaa edeltävien vuosien tapaan.