Rauma

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen menoylitykset sekä energian hinnannousut koettelevat Rauman kaupungin kuluvan talousarvion toteutumista. Ennusteena on, ettei 5,2 miljoonan euron ylijäämään todennäköisesti ylletä.

Rauman toimintamenot ovat ylittymässä noin 7,1 miljoonalla eurolla. Syynä ovat ensisijassa määrärahaylitykset.

Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström toteaa, että menoylitysten vastineeksi ja onneksi kaupungin verotulokertymä on odotettua suotuisampi. Rauman budjetti on rakennettu 191,3 miljoonan verotuloennusteelle, mutta viimeisimmän arvion mukaan tuloennuste on 199,3 miljoonaa euroa eli noin 8 miljoonaa ylitse tuloarvion.

”Ennuste on elokuun lopulta, ja siinä on epävarmuutta. Toivottavasti verotuloennuste toteutuu. Ylijäämä on ehkä jotain nollan ja viiden miljoonan välillä”, Lindström sanoo.

Vuosiennuste perustuu Rauman kaupungintalouden osavuosikatsaukseen tammi–syyskuulta. Se näyttää 7,2 miljoonan euron ylijäämää. Katsaus paljastaa kaupungin toimintamenojen kasvun olevan varsin reipasta verrattuna edellisvuoteen.

Tammi–syyskuun toimintamenot ovat kasvaneet 18,8 miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Menokasvu on 7,8 prosenttia.