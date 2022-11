Sekä Kaasmarkun kuolulla (kuvassa) että Koskin koululla rakennuksia on laitettu käyttökieltoon. Kaasmarkun koulussa suljettuna on nyt niin sanottu vanhan koulun rakennus, jossa oli liikuntatiloja ja kirjasto. Koskissa käyttökieltoon laitettu rakennuskokonaisuus oli sellainen, jossa oli ollut liikuntatilat, ruokailutilat ja käsityöluokkia. Molemmissa koulunkäynti jatkuu normaalisti terveissä rakennuksissa, joissa muu opetus on jo aiemmin ollutkin.