Lounais-Suomen poliisi on kuluneen syksyn aikana tehostanut rattijuopumusvalvontaa niin Satakunnassa kuin muuallakin alueellaan. Tehovalvonta jatkuu myös pikkujouluaikana.

Poliisi on tehnyt viikoittain Lounais-Suomessa laajoja liikenteen valvontaiskuja, niin sanottuja massapuhallutuksia, joista jokaisessa on puhallutettu satoja autoilijoita. Kiinni on saatu useita päihtyneitä kuljettajia.

”Kokonaisuudessaan rattijuopumuksia ja törkeitä rattijuopumuksia on meidän alueellamme kirjattu tien päältä syys-lokakuun aikana miltei 400, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Mika Peltola poliisin tiedotteessa.

”Se on noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.”

Tiedotteen mukaan tehovalvonnan tavoitteena on nostaa kiinnijäämisen riskiä ja parantaa yleistä liikenneturvallisuutta sekä kaikkien tiellä liikkujien turvallisuuden tunnetta.

”Jokainen liikenteestä poistettu päihtynyt kuljettaja vaikuttaa positiivisesti liikenneturvallisuuteen ja vähentää onnettomuusriskiä eli mahdollisesti henkilövahinkoja ja liikennekuolemia”, Peltola muistuttaa.

Pikkujouluaikana poliisi kohdentaa valvontaa viikonloppuiltoihin ja öihin. Kuljettajien ajokunto voidaan tarkastaa myös viikonlopun aamuliikenteessä.

”Jos pikkujoulujuhlintaasi kuuluu alkoholia, jätä suosiolla auto kotiin”, Peltola neuvoo.

”Poliisi tietenkin toivoo, ettei liikenteestä kuljettajan paikalta tavattaisi yhtäkään humaltunutta juhlijaa.”

Rattijuopumusten määrissä on yleensä havaittavissa tilastollinen piikki marras-joulukuun viikonloppuina.