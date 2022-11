Palvelusetelit on tarkoitettu sotaleskille sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien leskille, jotka asuvat Porin perusturvan alueella.

Pori

Porin perusturvalautakunnan lokakuussa haettavaksi myöntämien sotaleskien ja sotaveteraanien leskien hyvinvointia ja elämänlaatua parantavien palveluseteleiden hakemuksia on tullut perusturvaan odotettua vähemmän. Päätöksen takana Porin kaupungin rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ehdotus.

Toukokuussa tehdyn selvityksen perusteella Porin perusturvan alueella etuun oikeutettuja leskiä on noin 100. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan sihteerin Jan-Kristian Kiven kertoman mukaan hakemuksia on tähän mennessä tullut parikymmentä, eli usea etuun oikeutettu ei ole vielä hakemusta tehnyt.

Hakemusten aikataulu on poikkeuksellisen kiireellinen, sillä hakemukset on tehtävä marraskuun loppuun mennessä ja palvelusetelit käytettävä vuoden loppuun mennessä.

”Potentiaalisia palvelusetelin saajia on vielä paljon ja se on kieltämättä hankalaa, että aikataulu on näin kireä”, Kivi sanoo.

Aikataulun kireys johtuu siitä, että perusturva siirtyy vuoden vaihteessa osaksi Satakunnan hyvinvointialuetta.

Näin 100 euron suuruista palveluseteliä haetaan

Palveluseteli on suuruudeltaan 100 euroa ja sen myöntää hakemuksen perusteella Porin perusturva.

Hakemus täytetään ja lähetään perusturvaan. Lomake löytyy perusturvan verkkosivuilta.

Palveluseteliä haetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen, joita ovat muun muassa ateriapalvelut tai pihatyöt ja siivous. Kaikkiaan käyttötarkoituksia on seitsemän.

Myönnetyn palvelusetelin mukana toimitetaan edun saajalle lista palveluntarjoajista, joista palvelun tekijän voi valita.

Lomake on palautettava 30.11.2022 mennessä, myönnetyn palvelusetelin viimeinen käyttöpäivä on 31.12.2022.