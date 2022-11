Satakunnan hyvinvointialueen konsernipalveluiden toimialuejohtaja Tero Mäkiranta rauhoittelee, että Helsingin kaltaista palkkaviivettä ei ole tulossa Satakuntaan.

Tilaajille

Satakunnan hyvinvointialue siirtyy tammikuun alusta uuteen palkanmaksujärjestelmään, jonka käyttöönotto on saanut jo ennakkoon huhut ja pelot liikkeelle palkanmaksuviiveistä.

Kyse on samasta talous- ja palkkahallinnon palvelukokonaisuuksia toimittavasta yrityksestä, Sarastiasta, joka on aiheuttanut tämän vuoden aikana Helsingissä valtavan palkanmaksukaaoksen. Osa ihmisistä on jäänyt toistuvasti vaille palkkoja ja osalle on maksettu vääriä summia.