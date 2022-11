Printhaus Pori Oy:llä on toimitilat Porin Mikkolassa, jossa on vuosien varrella toiminut muitakin alan yrityksiä.

Vuonna 2019 painoliiketoiminnan aloittanut Printhaus Pori Oy on hakeutunut konkurssiin ja lopettaa toimintansa. Yhtiö on itse jättänyt konkurssihakemuksen Satakunnan käräjäoikeuteen. Porin Mikkolassa toiminut yritys on työllistänyt yhteensä 16 henkilöä.

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Mäkelä toteaa ratkaisuun päädytyn, sillä painotuotteiden valmistuksessa ei ole näkyvissä mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan. Yritys on kyennyt kasvattamaan tilauskantaansa ja liikevaihtoaan kolmessa vuodessa merkittävästi, mutta kannattavuus on jäänyt heikoksi.

Painoyrityksen tuotevalikoimassa on ollut muun muassa kirjoja, sanoma- ja asiakaslehtiä, esitteitä sekä lomakkeita ja kirjekuoria. Piensarjoja yritys on valmistanut digipainotekniikalla.

Mäkelä sanoo menneiden koronaepidemiavuosien vähentäneen painotuotteiden kysyntää markkinoilla. Kuluvana vuotena kustannusten nousu, erityisesti paperin ja sähköenergian hintojen nousu on kohtalokkaasti vaikuttanut liiketoiminnan tuloksellisuuteen.

Printhaus Pori Oy:n vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli vajaat 1,2 miljoonaa euroa. Tilikauden vuositulos oli noin 547 000 euroa miinuksella. Myös kahden edeltävän vuoden tilinpäätökset olivat tappiollisia.