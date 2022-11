Tekojääradan jäädytys alkoi –Luistelemaan pääsee ehkä jo ensi viikolla

Luistelemaan pääsee yleisöluisteluaikoina maksutta koko talven ajan.

Pori

Urheilukeskuksen tekojääradan jäädytys on aloitettu, tiedottaa Porin kaupunki. Rata on tarkoitus saada valmiiksi ensi viikon aikana. Luistelemaan pääsee siis ensi viikon loppupuolella, mikäli sääolosuhteissa ei tapahdu yllättäviä muutoksia. Yleisövuorojen suunniteltu aloitusajankohta on lauantai 26. marraskuuta.

Tekojääradan yleisöluisteluvuoroihin on tehty tälle talvelle pieniä muutoksia.

Tekojääradan yleisöluisteluajat talvella 2022–2023 ovat seuraavat: maanantaina kello 15.30–16.30, tiistaina kello 16–17.30, torstaina kello 20.30–22, perjantaina kello 16–17, lauantaina kello 8–11.30 ja 18–20 sekä sunnuntaina kello 15.30–19 (mailaton kello 15:30–17:00).

Yleisöluisteluvuorot ovat tarkoitettuja sekä mailalliseen että mailattomaan luisteluun. Tekojääradan länsipäädystä erotetaan alue mailattomaan luisteluun.

Yleisöluisteluvuoroista ainoastaan sunnuntain yleisöluisteluaika on jaettu erillisiin mailallisiin ja mailattomiin vuoroihin. Mailaton vuoro on sunnuntaina kello 15.30–17, ja mailalliset pääsevät jäälle kello 17–19.

Tiedotteessa muistutetaan, että yleisövuorolle tulevien luistelijoiden tulee huomioida, että luisteluaika alkaa vasta, kun vuoro alkaa aikataulun mukaan. Jäänhoidon aikana kaikkien luistelijoiden tulee turvallisuussyistä pysyä jääalueen ulkopuolella, kunnes jäänhoitoa tekevät koneet ovat poistuneet jäältä.

Viime talvena kokeiltua käytäntöä tekojääradan yleisövuorojen maksuttomuudesta jatketaan, eli luistelemaan pääsee yleisöluisteluaikoina maksutta koko talven ajan.

Tekojääradan alueella on tehty muutostöitä kesän ja syksyn aikana. Tekojäärataa ympäröivä aita on uusittu ja alueen kulkureittejä sekä suojateitä on päivitetty turvallisemmaksi. Tekojääradan talvikäyttöön tarkoitettu pysäköintialue sijaitsee Karhuhallin länsipäädyssä.

Tekojääkaukalon yleisövuorot löytyvät Porin kaupungin verkkosivuilta. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen. Tekojääkaukalon varatut vuorot ovat ainoastaan vuoron varanneen tahon käytössä.