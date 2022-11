Selkämerellä pohjoisin liejutaskuravun esiintymä on Rauman merialueella.

Matalilla rannoilla elävä liejutaskurapu on haitallinen vieraslaji, joka runsastuttuaan voi vaikuttaa alkuperäisiin Itämeren lajeihin ja meriluontoon.

Vuonna 2009 Suomessa ensi kertaa Naantalissa tavattu liejutaskurapu on levittäytynyt ja lisääntynyt rannikkovesillä uusille alueille. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) seurannan mukaan liejutaskurapu on levittäytynyt itään Suomenlahdelle sekä pohjoiseen Pohjanlahdelle.

Uusimpien havaintojen tueksi kaivataan nyt kansalaisten havaintoja liejutaskuravusta varsinkin uusilta esiintymisalueilta pääkaupunkiseudulta ja Pohjanlahdelta.

Syken tutkijat Katriina Könönen ja Maiju Lehtiniemi muistuttavat, että taskurapuja ei saa siirtää alueelta toiselle. Lisäksi havaitut yksilöt tulisi poistaa merestä.

Liejutaskurapu on kotoisin Pohjois-Amerikasta. Samalta seudulta Suomen vesille on laivojen painolastivesien mukana kulkeutunut muitakin äyriäislajeja, kuten esimerkiksi tiikerikatka, jotka nekin ovat jo monin paikoin hyvin runsaita etenkin Suomenlahdella.

Yhteistä lajeille on se, että ne viihtyvät murtovesissä. Ne eivät ole kovin vaateliaita, ja niiden lisääntymispotentiaali on suuri. Kerran runsastuttuaan niistä on lähes mahdotonta päästä eroon.

Liejutaskurapukanta on lisääntynyt vuosikymmenessä erityisesti Saaristomerellä. Rapu on levittäytymässä vähitellen Pohjanlahdelle ja Suomenlahdelle.

Liejutaskuravun voi sekoittaa kahteen muuhun vieraslajiin eli nuoriin villasaksirapuihin tai rantataskurapuihin.

Suurempikokoista villasaksirapua esiintyy vesissämme satunnaisesti sekä rannikolla että Saimaan kanavaa pitkin kulkeutuneena myös Itä-Suomen järvissä.

Tänä vuonna villasaksiravuista on saatu muutamia kymmeniä havaintoja pitkin Suomen rannikkoa, Perämereltä Kokkolan edustalta aina Suomenlahden itärajalle saakka.

Villasaksirapu kuuluu EU:n haitallisten vieraslajien listalle ja havaitut yksilöt tulisi poistaa vesistöstä. Atlantilta ja Itämeren eteläosista kotoisin olevaa, kolmatta taskurapulajia, rantataskurapua on löydetty vain muutaman kerran satamien läheltä.