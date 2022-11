Myös koulupihan pallokenttä on jouduttu sulkemaan illoiksi ja viikonlopuiksi.

Tilaajille

Pori

Vähärauman koulun yhteydessä tänä syksynä avattu kirjasto on kärsinyt ilkivallasta iltaisin, kun henkilökunta on poissa ja kirjastoa käytetään omatoimisesti. Ongelmia on aiheuttanut alle kymmenen hengen joukko yläasteikäisiä nuoria.