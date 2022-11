Kaupungille ja Satakunnalle erittäin merkittävä taloudellinen ja vetovoiman tekijä.

Seminaarinmäki ja opettajankoulutus ovat olleet yli vuosisadan Rauman kaupunkimaiseman olennainen osa. Turun yliopisto on menoleikkausvaatimusten yhtenä vaihtoehtona esittänyt opettajakoulutuksen keskittämiseksi Turkuun.

Rauma

Turun yliopiston aikomus keskittää opettajankoulutus Turkuun on nostattanut Raumalla vahvan vastarinnan ja kaupunki on asemoitumassa neuvotteluihin yliopiston kanssa vaihtoehtojen etsimiseksi rajuille menoleikkauksille.

Rauman opettajankoulutuslaitoksen tilanne oli ylimääräisenä asiana esillä kaupunginvaltuustossa maanantaina. Kaupunki on valmis tarvittaessa suoralla ja merkittävälläkin taloudellisella tuella opettajankoulutuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Kaupunginjohtaja Esko Poikela informoi Rauman valtuustoa, että asiasta on käyty keskusteluja yliopiston kanssa jo alkukesästä. Tiedossa on ollut, että yliopistolla on valtion puolelta paineita menojen keventämiseen.

Rauma pyrkii nyt vahvennetulla kokoonpanolla neuvotteluihin opettajankoulutuslaitoksen turvaamiseksi. Kaupunginjohtaja Poikelan ja sivistystoimialan johtaja Soile Stranderin lisäksi neuvotteluryhmään liittyvät kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Huuska (kok.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.).

Esko Poikela sanoo Rauman varautuneen tarvittaessa merkittävään, sopimusperustaiseen vuosittaiseen tukeen opettajankoulutukselle ja sen kehittämiselle.

Poikelan mukaan Raumalla olisi varauduttava mahdollisesti samantasoiseen tukeen kuin mitä Pori on antanut yliopistokeskukselleen. Arviona on, että vuotuinen tukisumma voisi olla 1–2 miljoonaa euroa.

Perusteluna on, että opettajankoulutuslaitos on Raumalle ja koko Satakunnalle aluetaloudellisesti ja koulutustarjonnan näkökulmasta erittäin tärkeä. Raumalle seminaarinmäki on myös toiminnallisesti, kulttuurisesti ja kaupunkikuvalle keskeisen tärkeä.

Rauman opettajankoulutuksen uhanalaisuus on saanut myös valtakunnallista näkyvyyttä. Muun muassa Opettajien ammattijärjestö OAJ ja opiskelijajärjestöt ovat nousseet vastarintaan Rauman puolesta.

Turun yliopistolla on tarve jo ensi vuonna 1,5–2 miljoonan euron pysyviin menovähennyksiin ja vuoteen 2028 mennessä noin 15 miljoonan euron menovähennyksiin.

Yliopisto on ilmoittanut muutosneuvottelujen käynnistämisestä 17. marraskuuta. Toiminnallisten muutosten lisäksi todennäköistä on henkilöstön vähentäminen. Muutosneuvottelut koskevat kaikkia yliopiston koulutus- ja tutkintoaloja.