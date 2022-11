Mopoilusuora äänin 22–12 Köykän teollisuusalueelle. Nuorisovaltuusto pyysi vielä vaihtoehtojen etsimistä.

Nuorisovaltuuston edustajat Laura Töykkälä ja Ella Tyykilä toivat Eurajoen kunnanvaltuustoon nuorta näkemystä. Nuorisovaltuuston mielestä Köykän moposuora on ehkä tarkoitukseensa liian lyhyt. Siksi nuoret toivoivat vielä vaihtoehtojen tutkimista.

Eurajoki

Poikkeuksellisen mittavat investoinnit ensi vuodelle saivat Eurajoen kunnanvaltuustolta hyväksynnän kuudella äänestyksellä. Eurajoki käyttää ensi vuonna runsaat 13 miljoonaa euroa uuden rakentamiseen ja perusvarustustensa uudistamiseen, muun muassa tienrakennukseen ja kunnallistekniikkaan.

Runsaassa rakentamisbudjetissa on mukana myös paljon keskustelua herättänyt mopoilun harrastussuoran rakentaminen. Valtuusto päätti äänin 22–12 sen sijoittamisesta Köykän teollisuusalueen parkkipaikalle. Yksi valtuustojäsen äänesti tyhjää.

Kokoomuksen valtuutettu Erik Heijari esitti, että moposuoran sijoitukselle etsittäisiin nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti vielä vaihtoehtoista paikkaa ja budjettiin varattu 20 000 euron määräraha jätettäisiin käyttämättä.

Vilkkaan mopoiluharrastuksen ja -kulttuurin arviointikeskustelun jälkeen valtuusto pitäytyi kunnanhallituksen esityksessä. Sen mukaisesti moposuora tulee Köykän teollisuusalueelle.

Merkittävin investointikohde Eurajoella tulevana vuotena on monitoimihallin rakentaminen. Se kustannusarvio on 8,5 miljoonaa euroa ja investointimeno katetaan vuosina 2023–2024.

Kunta sai liikunnan monitoimihalliin valtiolta 750 000 euron avustuksen. Sen ehtona on rakentamistöiden käynnistys vielä kuluvan vuoden aikana. Tontilla on aloitettu jo puiden kaataminen. Rakennustyöt alkavat ensi keväänä ja valmista pitäisi olla keväällä 2024.

Kunnanvaltuuston äänestyspäätöksellä 25–8 aikaistetaan vuodella Lapijoella Korpelantien ja Jalmarintien yhdystien rakentamista. Ensi vuoden talousarvioon varattiin tienrakennukseen 500 000 euroa ja 300 000 euroa vuodelle 2023.

Äänestyspäätöksillä valtuusto päätyi perumaan ensi vuodelle kaavaillun vesitaksakorotuksen. Rahassa vaikutus on yhteensä 35 000 euroa. Aiemmin valtuusto on linjannut, että taksakorotuksilla pyritään leikkaamaan vesi- ja viemärilaitoksen taloudellista tappiota. Alijäämä on vuodessa noin miljoona euroa.

Eurajoen ensi vuoden talousarvio on lievästi ylijäämäinen, vaikka investointitaso on huomattavan korkea. Tilikauden tulokseksi ennakoidaan runsaat 370 000 euroa.

Kunnallisverotus on tulevanakin vuotena Eurajoella maakunnan ja valtakunnan edullisimpia. Kunnanvaltuusto vahvisti ensi vuoden tuloveroprosentiksi 5,36. Kunnan veroprosentti alenee 12,64 prosenttiyksikköä sote-uudistuksen seurauksena.

Kiinteistöverotus säilyy ensi vuonnakin Eurajoella nykyisellään.