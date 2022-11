Anna Kennille on tullut porilaisista yläkouluista viestiä, että alaikäisten nuorten sähkötupakointi eli vapetus on yleistynyt. Porin perusturvan ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Kenni on huolissaan nykytilanteesta, jossa jopa alakouluikäisille markkinoidaan vapeja somessa tai koulumatkalla.