Ajoneuvo löytyi iltapäivällä Turusta, poliisi pidättänyt epäillyn.

Huittinen

Huittisissa tapahtui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä erikoinen autovarkaus. Autoliikkeeseen murtauduttiin ja liikkeen hallista varastettiin esittelyauto ajamalla se ikkunaseinän läpi.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti tapahtuneesta keskiviikkona aamupäivällä.

Autoliikkeestä varastettiin uusi viininpunainen Toyota C-HR, joka oli siirtokilvissä. Keskiviikkona iltapäivällä neljän jälkeen poliisi tiedotti, että poliisi on pidättänyt tekijän. Samalla myös auto löytyi Turusta.

Asiaa tutkitaan törkeänä varkautena.

Autotalo Pelttarin toimitusjohtaja Jukka Pelttari sai varkaudesta hälytyksen aamuyöllä.

Kun Pelttari pääsi paikalle, liikkeen hallin seinän iso ikkunaelementti oli irrallaan, ja ikkuna oli säpäleinä.

”Oli aika lohduton näkymä, kun seinässä oli hirveä reikä.”

Autoliikkeen rikki menneen ikkunaseinän tilalle rakennetaan väliaikainen seinä.

Autotalossa arvellaan, että auton varastanut on yöllä peruuttanut päin ikkunaelementtiä, joka on törmäyksen voimasta irronnut. Törmäyksestä kertoo esimerkiksi ikkunan pystypalkkiin tullut taittuma.

Pelttari arvelee, että varastettu auto sai rysäyksessä jonkinlaisia vaurioita.

Nyt seinästä puuttuu Pelttarin mukaan yli 10 metriä pitkä ja useamman metrin korkea lasielementti. Keskiviikkona aukkoon oli tarkoitus rakentaa väliaikaista seinää.

Halli on kylmä, joten korvaavalla seinällä on kova kiire. Autoliike on tapahtumista huolimatta tavalliseen tapaan toiminnassa.

”Aukkoon tehdään suoja puusta ja vanerista siihen asti, että saadaan pysyvät rakenteet”, Pelttari sanoo.