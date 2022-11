Neitsytmatka tavoitteena Helsinki–Tallinna -reitillä nyt 1. joulukuuta.

MyStar -matkustaja-autolautan valmistuminen on viivästynyt miltei vuodella.

Rauma

Tallink -varustamon Rauma Marine Constructions Oy:ltä (RMC) tilaaman MyStar -matkustaja-autolautan luovutus lykkääntyy edelleen.

Viimeisimmän suunnitelman mukaan alus luovutetaan tilaajalleen marraskuun viimeisellä viikolla ja se aloittaa Helsinki–Tallinna-reitillä joulukuussa.

RMC:n toimitusjohtaja Mika Heiskanen vahvistaa aluksessa ilmenneen merikoeajoissa korjausta vaativia vikoja propulsio- ja ohjausjärjestelmässä. Vikoja on tarkalleen kaksi ja ne edellyttävät aluksen kuivatelakointia.

Telakointi on suunniteltu RMC:n Rauman telakan rakennusaltaaseen, jossa on äskettäin aloitettu TT-Line Company -varustamon Spirit of Tasmania -matkustaja-autolautan kokoonpano.

MyStarin telakoinnin ajaksi Tasmania -aluksen ensimmäinen rakennuslohko nostetaan väliaikaisesti ylös rakennusaltaasta. Telakoinnin jälkeen on vielä ohjelmassa merikoeajo, jonka aikana varmistetaan laivan toimivuus.

Tallink -varustamon viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo tavoitteena ja suunnitelmana olevan, että MyStar aloittaa liikenteen neitsytmatkalla 1. joulukuuta.

”Sitä toivomme ja odotamme, koska liikenteen aloitus on siirtynyt. Merkittävin hankaluus aiheutuu matkustajille, jotka ovat varanneet matkoja ennakkoon”, Marika Nöjd pahoittelee.

MyStarin viivästyminen siirtää myös Tallinkin Star -aluksen aikataulumuutosta joulukuulle.

RMC:n oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus luovuttaa MyStar tilaajalleen tammikuussa 2022.