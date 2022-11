Tanssikoulu Sun Tanssistudio lopettaa Porissa: "On aika uusille unelmille"

Elokuusta 2013 lähtien Porissa toiminut tanssikoulu Sun Tanssistudio lopettaa toimintansa joulukuussa. Perustaja Kaisa Strandman on asiasta haikeana, mutta myös huojentunut.

Pori

Porissa lähes yhdeksän ja puoli vuotta toiminut tanssikoulu Sun Tanssistudio lopettaa toimintansa. Tanssistudion viimeinen tanssinäytös järjestetään 18. joulukuuta Promenadisalissa.

Liisankadulla sijaitsevan tanssistudion toimintaa jatkaa tamperelainen tanssikoulu Studio Move. Studio Moven toiminta alkaa samoissa tiloissa heti tammikuussa.

Sun Tanssistudion perustaja Kaisa Strandman on asiasta haikeana, mutta hänen elämässään puhaltavat uudet tuulet ovat odottamisen arvoisia.

”Voisi sanoa, että aikansa kutakin. Jään kaipaamaan monia ihmisiä. Mutta nyt alkoi tuntua siltä, että on aika uusille unelmille”, Strandman sanoo.

Elämä kuljettaa Strandmanin kolmihenkisen perheen Ranskan Alpeille heti vuoden alussa.

”Olemme mieheni Villen kanssa olleet aina aika seikkailunhaluisia. Porissa oli hienoa olla, kun poikamme Osku oli pieni. Nyt hän on 12-vuotias futari, joka on innoissaan päästessään niin sanotusti oikeaan jalkapallomaahan. Ranskaan muutto oli perheemme yhteinen päätös”, Kaisa Strandman kertoo.

Ranska Alpeilla Kaisalla on alkuunsa mahdollisuus pitää hengähdystauko.

”Pidän ensin kolmen ja puolen vuoden aikana kertyneet ylityövapaat. Sitten katsotaan, mihin siitä suuntaamme. Saatamme palata jo kesällä Suomeen, mutta aika näyttää”, Kaisa naurahtaa.

Täysin Kaisa Strandman ei sulje tanssikoulun ovea. Hän on muun muassa antanut tanssikoulun kilparyhmille luvan käyttää kevään kilpailuissa koreografioitaan yritysvaihdoksen jälkeenkin. Hän pitää myös mahdollisena, että yhteistyö Studio Moven kanssa jatkuu tulevaisuudessa.

”Minua helpottaa, kun löysin tanssikoululle hyvän jatkajan. Olisi ollut kamalaa lopettaa ilman tietoa tulevasta. Nythän tanssikoulussa jatkavat monet samat opettajat ja tilat pysyvät samoina. Osalle tuleva muutos on melko huomaamaton”, Strandman sanoo.

Kaisa Strandman muutti Poriin noin kymmenen vuotta sitten. Hän on yllättynyt, että viihtyi paikoillaan niinkin kauan. Nyt Porin koti on myyty.

Studio Moven toimitusjohtaja Sanni Nylund on tulevasta innoissaan. Yrityksellä on ollut pienimuotoista toimintaa Porin Satakunnankadulla melkein kymmenen vuoden ajan. Yritys on halunnut kasvattaa toimintaansa Porissa jo hyvän aikaa.

”Kaisa tippui taivaasta. Hän on tehnyt Porissa hienoa työtä, ja hänellä on ollut siellä hyvä konsepti. Olemme iloisia, kun pääsemme jatkamaan ja laajentamaan toimintaamme Porissa hyvissä ja isoissa tiloissa”, Nylund hehkuttaa.

Studio Movella on ollut Porissa asiakkaita tähän asti noin 200 ja asiakasmäärän odotetaan tuplaantuvan uusien yrityskuvioiden myötä.