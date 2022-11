Ulvila valmistautuu yli 10 miljoonan euron sotekeskuksen rakentamiseen

Ponnistukseen varaudutaan ensi vuoden talousarvion yli neljän miljoonan euron ylijäämällä.

Kaupunginjohtaja Mikko Löfbackan ensi vuoden talousarvioesitys on maltillinen. Uusi sote-keskus tarvitsee miljooniaan vasta vuosina 2024 ja 2025.

Ulvila

Ulvila antaa ensipotkaisun 0,3 miljoonan euron siemenrahalla uuden sotekeskuksen rakentamiseksi kaupunginjohtaja Mikkö Löfbackan ensi vuoden talousarvioesityksessä. Rakennustyöt jatkuvat vuosina 2024 ja 2025. Sotekeskuksen kokonaiskustannuksiksi on laskettu 10,3 miljoonaa euroa.

Investointimenojen kokonaismäärä vuodelle 2023 on esityksen mukaan 4,5 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 29,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on ehdotuksen mukaan ylijäämäinen 4,1 miljoonaa euroa.

Investoinneissa ovat ensi vuonna esillä muun muassa päiväkodit. Mukana ovat päiväkoti Metsätähden muutostyöt, lastentalon yläkerran tilojen ottaminen pysyvään käyttöön ja Tuulenpesän paikalle tulevan uuden päiväkodin tilatarvesuunnittelu.

Kylmälahteen aiotaan rakentaa uusi majoitusaitta ja Leineperin rakennuksia korjataan. Friitala-aukion leikkipaikkaa uudistetaan. Naparantaa kehitetään ja Palonpään Koskenpuisto rakennetaan. Mynsterin tekonurmi uusitaan.

Ulvilan ja Porin välille rakennetaan uusi käyttöveden runkoputki. Uotilassa tehdään katutöitä.

Lopullisesti talousarvion hyväksyy Ulvilan kaupunginvaltuusto.