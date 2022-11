Pyhäinpäivän viikonlopun lauantai on Satakunnassa pilvinen mutta enimmäkseen poutainen. Kaakkoistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on noin viisi astetta. Illalla lännestä saapuu vesisadealue.

”Sää poutaantuu jälleen sunnuntain vastaisena yönä, ja pilvipouta jatkuu päivällä. Satakunnan rannikolla pilvipeite rakoilee”, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Sunnuntai on lauantaita lämpimämpi päivä. Alangon mukaan päästään 8–9 asteeseen. Öisinkään ei ole luvassa pakkasta.

Ensi viikko alkaa edelleen lauhana ja pilvisenä. Jos pilvipeite rakoilee, lämpötila voi öisin laskea nollan tienoille. Lumisateita ei ole näköpiirissä.