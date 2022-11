Seppo Simo Olavi Peltonen syntyi Merikarvialla 3. joulukuuta 1934 ja nukkui pois Porissa 19. syyskuuta. Seppo oli viisilapsisen perheen toiseksi nuorin. Hänen isänsä oli Osuuskaupan myymälänhoitaja ja perhe muuttikin Sepon lapsuudessa useita kertoja isänsä työn vuoksi, Merikarvialta Jokelaan sieltä Nurmijärven Klaukkalaan ja edelleen Askolaan. Seppo kävi Nurmijärven Yhteiskoulua.

Seppo oli koko elämänsä ajan kiinnostunut tekniikasta. Hän suoritti varusmiespalveluksensakin Ilmavoimien apumekaanikkokurssilla Tikkakoskella ja aliupseerikoulun Kauhavalla. Seppo valmistui 1959 insinööriksi Helsingin Teknisestä Opistossa ja avioitui vuonna 1960 Paulan kanssa.

Sepon työura alkoi Pääesikunnan Pioneeriosastolla, jatkui Helsingin kaupungin Salmisaaren voimalaitoksella ja Loimaalla Kurpan konepajalla. Syksyllä 1962 hän aloitti työt Oy W. Rosenlew Ab:n Porin konepajalla Prosessiteknisellä tehtaalla. Seppo teki suurimman osan työuraansa samalla tehtaalla, tosin monissa eri tehtävissä, projekti-insinöörinä, myyntitehtävissä, sellukoneosaston päällikkönä ja lopulta koko Prosessiteknisen tehtaan johtajana vuoteen 1987 asti. Tehdas toimitti 70- ja 80-luvuilla mm. mittavia haihduttamolaitoksia selluteollisuuden tarpeisiin sekä kotimaahan, että lukuisiin eri Euroopan maihin. Vuonna 1987 Rauma-Repola Oy osti Rosenlewin. Prosessiteknisen tehtaan toimintojakin jaettiin osiin ja ennen eläkkeelle siirtymistään Seppo toimi Rauma Ecoplannignin kaupallisena johtajana. Tasavallan Presidentti myönsi hänelle Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin.

Seppo harrasti mökkeilyä ja kalastusta. Tärkeä osa Sepon ja vaimonsa Paulan sekä tietenkin lasten elämää on ollut Merikarvialla kesämökki ja siellä vuosikymmenten aikana vietetyt pitkätkin ajat. Seppo kalasti pääasiassa verkoilla sekä mökin lähivesillä että usein myös tutun kalaporukan kanssa Merikarvian Ouran saaristossa.

Eläkepäivillään Seppo ja Paula ehtivät olla yhdessä yli 25 vuotta. He saivat huolehtia lasten lapsista ja näin he saivat elinvoimaa ja uutta sisältöä. Heitä tarvittiin ja he pystyivät auttamaan. Voiko parempaa paikkaa kuvitella kuin mummula ihan koulujen vieressä.

Työvuosinaan Seppo toimi usein luennoitsijana Vientikoulutussäätiön vientiä ja markkinointia koskevissa koulutustilaisuuksissa. Hänellä oli myös lukuisia luottamustehtäviä ja hän oli aktiivisesti mukana monissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Hän oli mm. Suomen puunjalostuskoneiden myynnissä ja markkinoinnissa työskennelleiden pioneerien perustaman Peltimannekiinit ry:n jäsen.

Seppo oli rauhallinen, ystävällinen, aina sovitteleva ja ymmärtäväinen niin työssä kuin kotonakin. Hän seurasi yhteiskunnallisia asioita, ja oli niistä kiinnostunut. Hän kertoi mielellään nuoruuden kokemuksiaan ja keskusteli aina lasten lapsia kiinnostavista aiheista.

Seppo sai elää rikasta ja arvokasta elämää elämänsä loppuun asti.

Seppo Peltosen omaiset