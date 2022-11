Kauppias Jarkko Kuikka kertoo, että nuorten tekemän ilkivallan seurauksena Eurajoen K-Supermarketissa on nyt jouduttu tekemään rajoituksia myymälän tilojen käyttöön. Ilkivaltaa on tehty erityisesti asiakkaille tarkoitetuissa wc-tiloissa, jotka suljetaan kello 18 jälkeen. Kahvilan arvokkaat kalusteetkaan eivät säästyneet tuhoilta, joten sen ikäraja on nyt nostettu ilta-aikoina 18 ikävuoteen.