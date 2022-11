Myös Porin Ruosniemi on saanut täydennystä pumptrack-radalla.

Tuomas Pekkola on aiemmin suunnitellut pumptrackin Raumalle. nyt uusi rata valmistuu Ulvilaan.

Pori, Ulvila

Ulvilan Palovainiontien maanläjityspaikalle rakennettava pyöräilyrata sai suunnittelijakseen lajin osaajan. Radan suunnittelu on tilattu Tuomas Pekkolalta, joka on ollut mukana tekemässä Porin Ruosniemen Town Hill Centerin ratoja. Aiemmin Pekkola on suunnitellut pumptrackin Raumalle.