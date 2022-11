Wide ContentPlaceholder

Niilo Virta asennoituu elämäänsä positiivisesti ja on kiitollinen perheelleen saamastaan avusta.

Satakunta | CP-vamma

”Se on turhauttavaa”: Niilo Virta, 24, on joutunut etsimään itselleen henkilökohtaisen avustajan kerta toisensa jälkeen – avustajatilanne on haastava kaikkialla

Porilaiseen palvelukotiin elokuussa muuttanut Niilo Virta on 24-vuotias mies, jolla on syntymähetkellä hapenpuutteesta aiheutunut cp-vamma. Virta tarvitsee avukseen henkilökohtaista avustajaa, mutta sitoutuneen henkilön löytäminen on vaikeaa ja turhauttavaa.

Pori ”Ennakkoluulot saavat ihmiset välttelemään minua, mutta oikeasti olen yksi muiden joukossa”, toteaa 24-vuotias Niilo Virta. Niilo Virralla on cp-vamma. Hän asuu Porissa tuetun asumisen palvelukodissa, johon hän muutti kotoaan Euran Kiukaisista elokuussa. Elämä Porissa on alkanut hyvin, mutta henkilökohtaisen avustajan löytäminen on ollut vaikeaa.