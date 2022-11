Luontokuvaajalla on aina kamera mukana, paitsi Lilli-lenkillä – kännykällä hän ei suostu kuvaamaan

Annemai Soilan suosikkikuvauspaikka Kiukaisissa on pato. Tänä vuonna hän on kuvannut myös muun muassa Saanatunturilla.

Tilaajille

Kun Kiukaisissa asuva Annemai Soila lähtee autolla liikkeelle, on hänellä kamera aina matkassaan. Hän on aktiivinen luontokuvaaja, mutta kiukaislainen haluaa, että lehtijutussa painotetaan sitä, että hän on nimenomaan harrastaja.

”Lilli-lenkille en ota mukaan painavaa kameraa ja kännykällä en kuvaa lainkaan”, hän kertoo.