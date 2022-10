Porin palloiluhallipäätös kirvoittaa yhä keskustelua – ”Nyt on aika toimia, ei tapella”

Timo Aron mielipidekirjoitus innoitti porilaiset puimaan kaupungin palloiluhalliratkaisua.

Pori

Porilainen alue- ja väestönkehityksen asiantuntija, kaupunginvaltuutettu Timo Aro (vihr., sit.) kadehti Kokkolan maanantaina tekemää liikuntapaikkapäätöstä Satakunnan Kansassa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti myöntää omavelkaisen takauksen Kokkolan Urheilupuisto Oy:lle enintään 74,9 miljoonan euron lainalle.

”Kokkolan Urheilupuiston budjetti on mittaluokaltaan 3,5 kertaa suurempi kuin Porin kaatunut monitoimiareena. Kokkola on asukasluvultaan lähes kaksi kertaa pienempi kuin Pori. Kokkolan vaikutusalueella asuu kolme kertaa vähemmän asukkaita kuin Porin vaikutusalueella”, laskee Aro kirjoituksessaan.

Lopuksi Aro kirjoittaa olevansa avoimesti kateellinen Kokkolan kyvystä ja rohkeudesta ajatella isosti ja tehdä tulevaisuustekoja.

Perjantaina julkaistu mielipidekirjoitus on synnyttänyt vilkasta keskustelua Satakunnan Kansan verkkosivulla.

Osa keskustelijoista on samoilla linjoilla Aron kanssa.

”Täyttä asiaa, kiitos Timo Aro! Perheellisenä, tukiverkoston ollessa täällä Porissa, voi vain todeta, että ei voi mitään, tänne on synnytty, eikä täältä helppoa ole lähteä, vaikka nurmi vihertää enemmän jo vähintään 100 kilometrin jälkeen...” toteaa nimimerkki Efink.

”Kokkolan kaupungin teko on hyvä merkki järkevästä päätöksenteosta kuntalaisille. Kokkola ottanut mallia Tampereen rohkeasta toiminnasta. Mutta Porin kaupungin valtuusto jaksaa tehdä vuodesta toiseen samoja päätöksiä, kun osa porukasta haluaa parantaa kaupungin oloja, löytyy meiltä äänestämällä valittuja jarruja estämään kaupungin kehitys - - - Koska me saadaan valtuusto, jossa on rohkeutta ja ”munaa” tehdä päätöksiä kaupungin valojen kirkastamiseksi?” nimimerkki Porin Piru kysyy.

”Kokkolan urheilupuisto on iso kokonaisuus, ja jos on vaikka katsonut siitä tehdyn havainnevideon, niin ymmärtää paremmin, mitä kaikkea sillä rahalla saa. Jos Poriin tehtäisiin vastaava investointi, niin silloin koko urheilukeskuksen alue saneerattaisiin samalla ja tehtäisiin useita eri tiloja lisää! Kokkolan urheilupuiston suunnitelma on mielestäni hyvä ja tukee kaikkea urheilua / liikuntaa sekä antaa vielä mahdollisuuden monenlaiselle tapahtumalle järjestää kyseisellä alueella”, arvioi nimimerkki Vuoden se riittää.

”Asiaa, pelkkää asiaa. Harmi vain, että asiat eivät täällä Porissa tunnu muuttuvan, vaikka mitä näillä sivuilla ajattelemme”, nimimerkki Frank Fingerprint harmittelee.

Osa on sitä mieltä, että Porin päätös palloiluhallihankkeen pysäyttämisestä oli viisaampi.

”Mielenkiintoista, että samaan aikaan kun hoivayritykset, Attendo etunenässä, irtisanovat ”huomattavan osan” hyvinvointialueen hoivapalveluista, jotkut itkee päivästä toiseen jonkin palloiluhallin perään”, ihmettelee nimimerkki Siili.

”Eiköhän Kokkolassakin enemmistö kaupunkilaisista ole hanketta vastaan”, nimimerkki Gurttu epäilee.

Keskustelussa on innostuttu myös pohtimaan Kokkolaa asuinpaikkana ja kateutta ylipäätään.

”Kokkolalle ei ole syytä olla kateellinen. Pystyn kuollut. Olen joutunut yöpymään Kokkolassa pari kertaa työn puolesta. Nykyisin ajan mieluimmin yöksi Vaasaan tai junalla 400 km:n päähän kotiin”, kertoo nimimerkki Pöhinää.

”Kokkolaan voi halutessaan muuttaa koska vaan. Turha täällä Porissa on muita kadehtia. Kateutta on maailmassa ihan liikaa. Siitä sodatkin syttyvät”, kirjoittaa nimimerkki Rauha.

””Seinäjoelta mallia ottamaan, täällä rakennetaan ja tehdään tulevaisuutta, eikä puhkota naapurin uudesta autosta renkaita, vaan hankitaan komiampi”, nimimerkki Ilala kannustaa.

Syitä ja jatkotoimiakin esitetään.

”Valtio tukenut erityisesti ruotsinkielistä Pohjanmaata runsaasti. Porihan ei saa mitään, loputkin viedään. Maakunnat ei todellakaan ole tasa-arvoisia. Toisia maakuntalentoja valtiokin tukee, toisia ei. Täällä pauhataan palloiluhallissa. Näillä mennään”, harmittelee nimimerkki 369.

”Porissa on panostettu jääolosuhteisiin ja uimahalliin. Jossain määrin myös jalkapalloon ja pesäpalloon. Sen sijaan Porissa ei ole panostettu millään tavalla sisäliikuntaolosuhteisiin, jotka ovat maamme huonoimmat isoimpiin kaupunkeihin verrattuna. Jopa maakuntaamme verrattuna Porissa on huonompi tilanne kuin esimerkiksi Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Nakkilassa ynnä muissa, joissa on tehty hienoja monikäyttöisiä palloiluhalleja viime aikoina”, nimimerkki Jaskaa pohtii.

”Nyt se urheilutalo heti kuntoon. Samoin palloiluhalli ja futikseen kuplahalli aina talveksi. Kaikki pikkujuttuja. Jos halutaan olla palstoilla, niin katetaan tekojää ja siihen seinät. Saadaan jääpallon EM-kisat Poriin, koska Suomen ainoa katettu jääpalloareena olisi meillä. Ja säästetään myös sähköä jäädytyksessä. Nyt on aika toimia, ei tapella”, patistaa nimimerkki Guru.

